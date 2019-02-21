«Экскурсовод в каком-то роде артист» (ФОТО)

21 февраля во всём мире отмечается День экскурсовода. Это неофициальный праздник гидов, сотрудников музеев и туристических компаний, преподавателей и студентов профильных учебных заведений.

О современных приёмах работы экскурсовода, главных секретах успешной экскурсии, а также о том, любят ли музеи вологжане, «Комсомолке» рассказала заведующая экскурсионно-просветительным отделом Вологодского музея-заповедника Лариса Гульнева.

Лариса Витальевна работает в музее уже 28 летФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Лариса Витальевна, как давно вы работаете в музее?

В музее я работаю с 1990 года, то есть уже 28 лет. Я сразу же пришла в экскурсионный отдел и начала проводить экскурсии, подготовив сначала одну тему, потом вторую, третью. На протяжении всех этих лет я занимаюсь тематическими экскурсиями по различным экспозициям, выставкам, филиалам нашего музея. У нас очень большое объединение. Почти все музеи, которые есть в Вологде, кроме картинной галереи, являются филиалами нашего музея - от домика Петра Первого до музея в Семёнково. Сейчас я также провожу огромное количество экскурсий по городу Вологде и за её пределами.

Получается, что у экскурсовода нет какой-то узкой специализации?

У каждого экскурсовода, конечно, есть любимое направление, и то, что он знает лучше всего. Например, я считаю, что больше знаю историю нашего города. Если меня будут спрашивать про какую-то страничку вологодской истории, я думаю, что смогу ответить на большинство вопросов. Хотя, конечно, никто не может абсолютно всё знать. Бывают такие ситуации, когда экскурсанты задают вопрос, а я не знаю на него ответ. В этой ситуации не нужно бояться признаться в этом. Я всегда начинающим экскурсоводам об этом говорю. Нужно просто культурно сказать, что сейчас не можете ответить на этот вопрос, но посоветуетесь со специалистами, посмотрите литературу и можно будет созвониться и пообщаться на эту тему. Ведь ситуаций бывает много, и вопросы задают самые разные.

Кроме экскурсий, сотрудники музея проводят множество мероприятий

Какие самые необычные вопросы вам задавали на экскурсиях?

На самом деле чаще всего задают одни и те же вопросы. Сейчас, например, актуальна тема про Вологодский кремль. Все, наверное, слышали, что сейчас все храмы активно передаются церкви. Возможно, не все вологжане знают, что Вологодский кремль – это архиерейский двор, бывшая резиденция нашего владыки. Во многих российских городах такие архиерейские подворья в настоящее время возвращаются церкви. И почти на каждой экскурсии меня спрашивают: «Почему вы не отдаёте Вологодский кремль церкви?» Но в глубину этой темы заглядывают не многие. Ведь сразу возникает вопрос «Если отдать кремль, то куда тогда переедет музей?» Вологодский музей-заповедник хранит полмиллиона предметов, он очень большой. И моё глубокое убеждение, что музей должен находиться в историческом здании, памятнике архитектуры. Люди не пойдут смотреть старинные вещи в какую-то новостройку.

Какие рекомендации вы бы дали начинающим экскурсоводам? На что им необходимо обратить внимание в первую очередь?

Я занимаюсь курсами экскурсоводов, учу наше юное поколение, как нужно проводить экскурсии. И на занятиях я как раз рассказываю, что, экскурсовод, во-первых, должен великолепно знать тему. Во-вторых, он должен быть эмоциональным. Ведь если он будет бубнить себе что-то под нос, это будет скучно, поэтому он должен как-то артистично преподносить информацию. Я всегда говорю, что экскурсовод в каком-то роде артист. Как артист, выходя на сцену, волнуется, поправляет свой макияж, прическу и платье, так и экскурсовод перед тем, как выйти к людям, должен подойти к зеркалу и посмотреть на себя. Если речь идет об экскурсии в музейных залах, то обязательно должны быть надеты туфли. Также важный момент – это маникюр, поскольку мы жестикулируем перед экскурсантами и руками показываем витрины.

Бывают такие экскурсоводы, которые говорят на автомате, это всегда видно, и от этого, безусловно, нужно отходить. Надо всегда думать, включать в свои экскурсии что-то новое, нужно интересоваться тем, что происходит в городе, кто приехал, каких гостей мы ждём. Экскурсовод должен быть в курсе всех событий и новостей, если его что-то спросят, он должен знать, что ответить.

Если во время экскурсии рядом что-то происходит, то нельзя это игнорировать, то есть нужно комментировать звуки и действия. Возможно, это немножко отведёт от заданной темы, но это будет интересно. Например, во время экскурсии по кремлю, я всегда рассказываю про часы на колокольне. Они бьют каждые 15 минут, если я уже сказала про них, а они зазвонили, я должна вернуться к этому и прокомментировать, что сейчас мы слышим наши колокола, они связаны с часами. А часы, кстати, у нас уникальные, они сродни часам на Спасской башне Московского Кремля, потому что наши часы делала та же самая фирма братьев Бутиных, которая делала московские куранты. Если говорить про экскурсию по городу, то нужно больше внимания обращать на положительные моменты, чтобы «тёмных» пятен в Вологде не было видно.

"Экскурсовод должен быть эмоциональным" (Фото: Пресс-служба Вологодского музея-заповедника)

Какие приёмы сегодня используют экскурсоводы в своей работе?

Сегодня, наверное, редко можно встретить экскурсовода с указкой. Мы отходим от этого. Мы стараемся активно использовать разные интерактивные приёмы. Если в залах можно поставить телевизор, ноутбук или магнитофон, то во время экскурсии мы включаем аудио- и видеозаписи. У многих экскурсоводов всегда с собой так называемый портфель экскурсовода. Там лежат фотографии, даже предметы и экспонаты. В музее существует интерактивный фонд, в котором хранятся какие-то новодельные старинные вещи, например, кресало. Это предмет, с помощью которого древние люди высекали огонь. Железное кресало у нас лежит в витрине за стеклом. А как детям показать, как им пользовались? И мы ребёнку в руки даём это новодельное кресало, чтобы он попробовал постучать им по камню, чтобы понял, как не просто высечь огонь. Такой интерактив мы сейчас вводим.

Если экскурсовод действительно профессионал своего дела, то у него экскурсия похожа на спектакль. Ведь нужно сделать так, чтобы гости к нему снова пришли. Бывает, когда посетители заказывают экскурсию, они просят конкретного специалиста, который работал с ними в прошлый раз. Это вообще высшее признание, когда снова просят именно тебя. Знаете, как в театр зрители идут на какого-то конкретного артиста, так и в музей идут и заказывают экскурсию у определённого экскурсовода.

Большая часть посетителей музея - это вологжане (Фото: Пресс-служба Вологодского музея-заповедника)

Вообще насколько сейчас популярны музеи?

Посещение музея тесно связано с потоком туристов в наш город. Например, за прошлый год мы приняли 260 тысяч человек. С учетом того, что туристов в Вологде всё-таки не так много, в процентном соотношении порядка 15 процентов от общего числа посетителей, получается, что все остальные наши гости - это вологжане. В основном это дети: учащиеся наших школ, студенты, родители с детьми. В будни мы принимаем классы. Многие годы мы дружим с различными школами и учителями. У нас разработан специальный цикл программ для школьников, то есть один класс в течение года к нам приходит четыре раза на разные экскурсии. В выходные дни наши гости – это родители с детьми и туристы. Музейные залы очень редко бывают пустыми.

У каждого экскурсовода по несколько экскурсий в день?

В нашем экскурсионном отделе получается именно так. У нас всего семь специалистов. И, кстати, экскурсоводов среди них нет, потому что нет такой профессии, мы все научные сотрудники и методисты. По плану у нас 60 часов экскурсий в месяц, то есть 20 рабочих дней, получается, по три экскурсии ежедневно. Конечно, бывают и «пустые» дни. Когда у нас нет экскурсий, мы занимаемся подготовкой новых тем. Ведь есть перечень наработанных экскурсий, например, по отделу природы, а есть регулярно обновляющиеся выставки. Например, сейчас у нас открылась новая выставка «Тысяча и одно кимоно». Два наших специалиста освоили эту тему и все два месяца, пока экспозиция будет открыта, они будут там работать. Затем выставка уедет, и экскурсовод начнёт готовить что-то новое. Мы постоянно занимаемся разработкой каких-то новых тем. Кроме того, мы регулярно проводим различные мероприятия. Сейчас, к примеру, мы готовимся к балу-аукциону, который пройдёт у нас 5 марта для клуба деловых людей. Это будет бал в духе 19 века. Мы отбираем и описываем вещи, которые будем презентовать на аукционе, подбираем музыку, у нас есть бальный коллектив, который будет танцевать. Сейчас мы как раз в процессе подготовки этой программы. Затем 18 мая нас ждёт наша «Ночь в музее». У нас, как всегда, будет много площадок, нужно каждую из них проработать, пригласить артистов, выбрать видеоматериалы, музыку. Провести мероприятие и экскурсию – это совершенно разные вещи.

В среднем каждый экскурсовод проводит по три экскурсии в день (Фото: Пресс-служба Вологодского музея-заповедника)

Ваши пожелания коллегам в этот праздник.

Хочу отметить, что все сотрудники, которые у нас сейчас работают в экскурсионном отделе, являются специалистами высшего класса. Они все очень любят своё дело, любят музей. И мы делаем всё, чтобы посетителям нравилось приходить к нам.

Я хочу пожелать коллегам, чтобы у них всегда была работа, чтобы люди ехали в наш город и выбирали именно их для проведения экскурсии. Желаю, чтобы наша Вологда становилась лучше, чтобы в гостей приезжало всё больше и больше.