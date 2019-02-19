2019-02-19T17:26:02+03:00
Общество

Четыре детских сада возводится в Вологде

1 сентября 2019 года они примут детей
Иван Чухнин
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На всех четырех площадках, где строятся детские сады в Вологде, кипит работа. Процесс находится под ежедневным контролем городских властей.

Высокие темпы по возведению новых детских садов на улицах Молодежной, Возрождения, Северной и в Осановском проезде фиксирует Градостроительный центр - заказчик работ. Он же осуществляет технический надзор.

Как сообщает пресс-служба администрации, уже начались кровельные работы в детском саду на 350 мест на улице Возрождения. Там компания «Новотек» приступила к устройству стропил. На площадке ежедневно трудится более 90

специалистов, выполние составило более 30 процентов от общего объема работ.

Еще более интенсивно ведется возведение детских садов на 220

мест на ул. Молодежной и на 350 мест на ул. Северной. Там готовность объекта - почти на 45 %. В здании на ул. Молодежной монтируется система отопления: тепловой узел, радиаторы, трубы отопления, а также оконные блоки на втором этаже. Кирпичную кладку продолжают на уровне третьего этажа, устанавливают перегородки, устраивают фундамент под бассейн.

«К подаче тепла все готово в детском саду на ул. Северной, документы

сданы на согласование в предприятие «Вологдагортеплосеть». Тепловой

контур закрыт на первом этаже, там полностью смонтированы все

оконные блоки, установлено восемь тепловентиляторов для просушки

помещений. Разводка отопления и тепловой узел смонтированы в подвале,

там началась разводка труб отопления. Межэтажные перекрытия

готовят к прокладке инженерных коммуникаций, завозят материал для

монтажа стропильной системы. На стройплощадке задействовано 85

специалистов», - прокомментировал заместитель Мэра города, начальник

Департамента градостроительства Анатолий Баранов.

Высокая готовность к подаче тепла в детском саду на 250 мест в Осановском

проезде. Отделочники приступили к штукатурным работам под радиаторы

отопления и стояки внутренних сетей.

По заверению власте, 1 сентября 2019 года новые дошкольные учреждения,

в которых будет создано в общей сложности 1170 мест, должны начать работу.

Напомним, кроме этих детских садов в Вологде планируется построить еще четыре детских сада. Два из них - в микрорайоне Охмыльцево и на улице Граничной в Заречье - начнут возводить в 2019 году, еще два - на ул. Архангельской и на

улице Разина - в 2020 году.

Об этом объявил Губернатор Олег Кувшинников на архитектурно-градостроительном совете в феврале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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