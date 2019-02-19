2019-02-19T14:37:40+03:00
Общество

Вологодская филармония знает, как подарить любимым весеннее настроение

Пригласите их на концерт!
Иван Чухнин
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Международный женский день отмечается весной. Но если вы не знаете, как создать своей подруге, маме, бабушке или сестре весеннее настроение, как поздравить их с чудесным праздником, пригласите их на концерт!

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2 марта квартет харизматичных исполнителей PER4MEN (Москва) исполнит для вологжан эстрадные хиты на русском, английском и итальянском языках в авторских аранжировках.

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А 8 марта любимый слушателями Мужской хор Вологодской филармонии представит новую праздничную программу «Милым дамам с любовью!»

Подробности о концертах, а также онлайн-касса - на официальном сайте Вологодской областной филармонии https://volfilarmonia.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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