Вологодская филармония знает, как подарить любимым весеннее настроение

Международный женский день отмечается весной. Но если вы не знаете, как создать своей подруге, маме, бабушке или сестре весеннее настроение, как поздравить их с чудесным праздником, пригласите их на концерт!

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2 марта квартет харизматичных исполнителей PER4MEN (Москва) исполнит для вологжан эстрадные хиты на русском, английском и итальянском языках в авторских аранжировках.

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А 8 марта любимый слушателями Мужской хор Вологодской филармонии представит новую праздничную программу «Милым дамам с любовью!»

Подробности о концертах, а также онлайн-касса - на официальном сайте Вологодской областной филармонии https://volfilarmonia.ru/

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