2019-02-19T10:08:18+03:00
Общество

В Вологодскую область приедут перербургские блогеры на машинах

Иван Чухнин
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--Фото: Иван Чухнин
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Блогеры и журналисты их Петербурга проедутся по всему Северо-Западу. Проект «Открывая Серебряное ожерелье» охватит 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

Экспедиция стартует в Вологодской области уже 27 февраля. В планах команды – посмотреть значимые культурные и туристические объекты региона.

«Мы решили объехать все регионы СЗФО и рассказать всем о специфике туризма. Для этого мы организуем несколько автомобильных экспедиций, в которых примут участие популярные блогеры и журналисты. Мы сможем охватить по максимуму все объекты, а не только топ-10 всем известных», – сообщил организатор тура, представитель Сообщества Питерских блогеров Павел Прокофьев.

26 февраля – 11 марта экспедиция пройдет по маршруту – Вологда – Великий Устюг – Нарьян-Мар – Сыктывкар.

Затем они посетят Калининградскую область, Санкт-Петербург и пригороды, Псковскую, Новгородскую и Ленинградская области.

В июле, около трех недель, они проведут в Ленинградской и Вологодской области и Республике Карелии.

Маршруты экспедиции отметят на интерактивной карте на сайте openso.ru.

Особенностью проекта станут десять 3D-моделей основных достопримечательностей СЗФО.

Как сообщает сайт cultinfo.ru, 27 и 28 февраля участников проекта «Открывая Серебряное ожерелье» будут ждать в Вологодском музее-заповеднике.

Блогеры намерены посетить Вологодский кремль, Музей кружева, Дом-музей Петра I, музей «Мир забытых вещей», а также экскурсию и интерактивную программу «Масло само не родится» в музее «Семёнково».

ИСТОЧНИК KP.RU

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