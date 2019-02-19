2019-02-19T01:11:57+03:00
Общество

Родные пропавшего Даниила Репина уточнили многие детали

И вновь обратились ко всем вологжанам
Иван Чухнин
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Карта места, где были сосредоточены поиски Даниила Репина.Карта места, где были сосредоточены поиски Даниила Репина.
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В помощь всем ищущим, всем кто помогал и помогает искать вологжанина Даниила Репина его родственница Елена Титова опубликовала хронологию событий и некоторые детали произошедшего. Все эти штрихи снимают множество вопросов десятков неравнодушных, кто сочувствует, вместе с родными перебирает варианты. Вероятно, собственное расследование родных дает несколько иные результаты, чем поиски профессионалов, но все же мы публикуем эту информацию полностью, чтобы как можно больше людей узнало об этом и помогло семье, которая несмотря не на что верит и действует.

10.01.2019 Даниил Репин примерно в 6:30 выехал на своей машине с улицы Ярославской в Вологде в район Чебсары на работу.

С собой были вещи, документы, банковские карты, телефон. Одет был в спортивные штаны серого цвета, куртка Columbia бирюзового цвета.

7:00 - 7:20 - заправка машины и покупка сигарет на АЗС недалеко от Лесково.

8 с минутами - разговор с начальником по телефону, Даниил узнает, что уволен; до работы он не доехал.

9:25 он проехал до реки Тошня в Шеломово Вологодского района, через 15 мин. вернулся.

Около 11:.00 утра этого же дня машина застряла в ручье между деревнями Язвинцево (Язвицево) и Клюшниково.

В течение дня Даниил буксует, подкладывает ветки, сапоги под колеса автомобиля, звонит кому-то по телефону, но за помощью к местным жителям не обращается.

21:32 - ответил на звонок родственника, не сказал, где находится, не просил помочь.

3 часа ночи 11 января - заходил в Интернет.

Примерно в 4:30, оставив все вещи в машине, закрыв ее, пошел по дороге в сторону трассы.

5:17 прошел в направлении к реке Тошня в Шеломово; обратно мимо камер не возвращался.

Возможность обойти камеры и снова попасть на дорогу, ведущую к трассе, у него была. Мороза сильного 11.01.2019 не было (до - 8), южный ветер, без осадков.

Родные 10-го января не беспокоили его звонками, полагая, что он на работе, что остался ночевать там, а когда стали звонить, выяснилось, что телефон не отвечает.

13 января -подано заявление в полицию (1-й отдел г. Вологды), ориентировки распространены 14 и 15 января в социальных сетях.

17 января около 14:00 родными в Вологодском районе обнаружена машина со всеми вещами, документами, отключенным телефоном с разбитым экраном. Была вызвана полиция, которой была обследована территории с собаками. Но результата не было дано.

Расстояние от машины до камер примерно 2,5 км;

от камер до реки не более 400 м.;

от развилки в Шеломово до трассы Череповец-Вологда примерно 1, 5 км.

Поисковиками ЮК-СПАС и Азимут, волонтерами, родственниками обследованы деревни в районе, где застряла машина; территория Шеломово, прилегающая к реке; за рекой, вдоль реки по берегам; участок реки (вырублены майны, прошли поиски по руслу при помощи багров); территория поселков, находящихся вблизи трассы, участки вдоль трассы.

Были извещены старосты поселений Вологодского района, переданы ориентировки-объявления, опрошены местные жители, сделаны уточнения для сми. Поиски результата не дали.

Родственники вновь обращаются ко всем вологжанам с просьбой распространить эту информацию о поисках:"Мы по-прежнему надеемся и ищем , мы обращаемся за помощью ко всем, кто располагает достоверной информацией о местонахождении пропавшего Даниила Андреевича Репина. Для сообщения и телефонного звонка следует использовать только этот телефонный номер: 8-911-535-66-46. Информация будет проверяться. Если она поможет найти Даниила, обещаем денежное вознаграждение: 100 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируем."

ИСТОЧНИК KP.RU

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