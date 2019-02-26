За 7-летнего Степу Кукина заступился ярославский адвокат.

За громкое дело об избиении 6-летнего мальчика в приемной семье взялся адвокат из Ярославля. Эдуард Попретинский уже встретился со следователем, ознакомился с обстоятельствами дела и присутствовал на заседаниях, касающихся меры пресечения для обвиняемых Блохиных. Впереди кропотливая работа по двум важным уголовным статьям – по побоям несовершеннолетнего Степы Кукина и по халатности органов опеки.

Тяжелые травмы и обстотельства произошедшей в областном центре драмы поразили опытного адвоката. На сегодняшний день он уже отстоял 2 судебных заседания в пользу мальчика. 20 и 21 февраля опекунам не помогли уловки вологодских защитников. Адвокат поддержал ходатайство следователя и заключение прокурора, напомнил, что следствие продолжается, а характеристики и кредиты обвиняемой стороны – это не причина для смягчения и просил продлить меру пресечения, назначенную ранее.

В итоге Вологодский городской суд оставил меру пресечения без изменений: Юлия Блохина до 11 апреля находится под домашним арестом, а ее супруг Евгений – под стражей.

Более того, за второе дело, связанное с халатностью вологодской опеки, Эдуард Попретинский отказался брать деньги. Из-за страшных травм, причиненных ребенку, он стал вести его бесплатно. Сейчас он приобщил к материалам важные документы, привезенные мамой Степы на телепередачу с Андреем Малаховым «Прямой эфир». Раньше о доказательствах сообщалось следственным органам, но они так и не были истребованы для изучения.

Как рассказала в соцсетях инициативная группа «Помощь Степану», ребенок живет. Врачи проводят жизненноважную терапию, а маму малыша наконец-то допустили в больницу. Прямо перед праздником – 23 февраля, Днем защитника Отечества – городские власти подписали ей официальное разрешение.

Теперь дело за малым – сдать ряд анализов, чтобы в палату реанимации не попали болезнетворные микробы и вирусы. Также Степе дали инвалидность и средства по уходу, в том числе, подгузники теперь поступают в больницу бесплатно. Однако, не смотря на положительные моменты, состояние 7-летнего мальчика медики Вологодской областной детской больницы по-прежнему оценивают как крайне тяжелое.

После эфира с Андреем Малаховым о вологодском произволе узнали миллионы людей. Теперь за жизнь и здоровье Степы Кукина молится половина России. Люди надеются, что все-таки произойдет чудо и, почувствовав материнское тепло, Степа останется жить.