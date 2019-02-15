Еще один сад стал для малышей доступным в Вологде

Современное оборудование для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья появилось в саду № 111 "Медвежонок" Вологды.

В рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» установлено новое игровое и развивающее оборудование.

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Кроме того, сделан ремонт, подходящий для особых малышей.

Всего работы обошлись почти в миллион рублей: 917,5 тысячи рублей получены из федерального, областного и городского бюджетов.

Качество работ и возможности установленного оборудования проверил лично Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего в этом саду воспитываются 165 детей, в том числе дети-инвалиды.

Сейчас для них там появилась сенсорная комната, которая помогает детям успокаиваться, расслабляться, а также развивать мелкую моторику.

В комнате психологической разгрузки есть сухой душ и сухой бассейн, воздушно-пузырьковая колонна, стол-мозаика, подсвечивающий стол с песком, а также множество различных тактильно-развивающих панелей.

«С помощью специальных упражнений, которые проводят педагоги на новом оборудовании, проходит реабилитация детей со сложными дефектами. Каждый педагог в своей работе старается использовать это оборудование. Комната психологической разгрузки работает весь день с утра до вечера. Дети очень любят находиться в этой комнате, они называют ее волшебной», - рассказала и. о. заведующего детским садом № 111 «Медвежонок» Алена Ермолаева.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, в конце 2018 года перд входом появился падус.

В самом садике оборудован специальный учебный кабинет, расширеены дверные проемы, убраны пороги, оборудована санитарная комната. «Медвежонок» стал десятым детским садом Вологды, где полностью созданы условия обучения для особенных детей.

« На 2019 год мы запланировали продолжить формирование безбарьерной среды в детских садах №№ 57 и 86 и в школе-детском саду № 98 «Хрусталик». На эти цели муниципалитетом выделено 1,5 млн руб. в рамках софинасирования по программе «Доступная среда». Кроме того, в тех новых детских садах, которые мы строим, будет сразу решен вопрос по доступности: там будут пандусы и лифты», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сегодня в Вологде функционируют пять детских садов компенсирующего типа, а также начальная школа-детский сад. Кроме того, существуют 17 комбинированных учреждения образования, где дети с ограничениями здоровья обучаются по адаптированной программе. Всего в системе дошкольного образования обучается 1,5 тыс. детей с ОВЗ.