Более полумиллиарда рублей похитила "мать" вологодских обманутых дольщиков

Этого момента ждали многие, особенно семьи тех, кто внес деньги в долевое строительство жилья и не смог дождаться своих квартир. Сотни семей знают эту женщину как мошенницу. Однако этот факт еще требуется доказать. Уголовное дело расследовалось довольно долго. Дольщики не забывали на каждом своем митинге попенять следователям: женщина - строитель, обласканная властями, находилась на свободе. А один из членов ее семьи - за границей.

При расследовании дела речь шла об ущербе не более 200 миллионов рублей. Однако сегожня областная прокуратура обнародовала совсем иную цифру: ущерб, причиненный руководителем строительных фирм оказался значительно больше - более полумиллиарда.

Стоп-кадр ТВ-7.

Итак, заместитель прокурора Вологодской области утвердил обвинительное заключение в отношении 52-летней жительницы Вологодского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), п. «а» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

С марта 2013 года по январь 2018 года вологжанка являлась руководителем нескольких строительных организаций. Они были зарегистрированы в Вологде.

Она собирала деньги на долевое строительство многоквартирных жилых домов в поселке Шексна и поселке Кувшиново. И в результате, по мнению следствия, она похитила денежные средства граждан, организаций и Департамента строительства области на общую сумму более 530 млн. рублей. По мнению следователей, она и не намеревалась выполнять договоры с долщикам.

В результате строительство домов так и не было завершено - часть дольщиков до сих пор снимают жилье и одновременно платят ипотечные кредиты.

В накладе остались и энергетики: женщина-строитель не оплатила поставленную в строящиеся дома электроэнергию - долг составил 2,3 млн. рублей.

Следователи выяснили: чтобы легализовать похищенное, женщина создала несколько юридических лиц.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, вскоре Светлана Шабурина будет давать ответ по всей строгости закона.

Есть мнение, что женщина не смогла бы провернуть такие махинации в одиночку. Возможно, ответ мы узнаем в ближайшее время.