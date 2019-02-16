Эколог и политик Николай Рыбаков: "Мусорной реформы... нет"

В Вологде прошел митинг экопротеста. Кажется, все опозиционные силы, способные высказать свое мнение и потребовать от власти прислушаться, собрались 16 февраля в вологодском Гайд-парке - на пересечении улиц Кирова и Воровского.

Речь шла о мусорной реформе, о несправедливой и неправильной, о тарифах, о закатанной в бетон набережной. Поминали вологжане и единого регионального мусорного оператора, у которого лишь печать да колченогий стул, который может вскоре превратиться в платиновый.

Участники акции потребовали перейти к раздельному сбору мусора и его переработке. Жители Вологды не хотят платить за строительство новых мусорных полигонов, которые увенчают ядовитыми мусорными заводиками.

В Гайд-парке собрались самые активные горожане.Фото: Евдокия САХАРОВА

На митинге выступил гость из Петербурга - заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Весте с ним в акции приняли участие члены регионального отделения партии «Яблоко» в Вологодской области.

Николай Рыбаков - политик и эколог. В 2008-2015 годах он возглавлял российское представительство международной экологической организации «Беллона». Неоднократно избирался на руководящие должности в органах местного самоуправления Санкт-Петербурга. Руководитель ряда предвыборных кампаний «Яблока» и глава Единого избирательного штаба партии. Николай Игоревич - постоянный участник политических ток-шоу на федеральных телеканалах: "60 минут", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Время покажет", "Право голоса".

Несколько вопросов гостю из Санкт - Петербурга задал наш корреспондент:

- Николай, собравшиеся здесь активно выступают против мусорной реформы. Критикуют очень жестко. Как вы относитесь к происходящему?

- Вологжане абсолютно правильно сделали, что вышли в Гайд-парк и сказали несколько абсолютно правильных вещей. Первое: что несправедливо, нечестно повысили тариф на вывоз мусора в Вологде. Ничего не изменилось, а оплата увеличилась в несколько раз. Здесь прозвучало, что вологжане готовы собирать раздельно мусор ради того, чтобы Родина стала чистой. И очень важные два требования выдвинуты здесь: вернуть тариф на мусор, который был до 1 января 2019 года. И второе: ввести раздельный сбор мусора на территории Вологодской области.

- Какие три экологические опасности для страны вы бы выделили?

- На самом деле в России их очень много. Первой я бы назвал проблему, она очень актуальна и для Вологодской области, это состояние атмосферного воздуха. Если другие виды загрязнений сразу видны, то, что воздух грязный, многие могут и не замечать. А он очень сильно влияет на здоровье людей. Из- за загрязненности в России очень высокая онкологическая заболеваемость. Она растет, увеличивается и среди детей. Очень многие показатели не фиксируются официальной статистикой, но по косвенным признакам это можно понять. Например, в России очень высокая смертность от онкологических заболеваний. К сожалению, из-за выбросов промышленных предприятий в стране чрезвычайно короткая продолжительность жизни.

Сложная ситуация с воздухом в Череповце - промышленные предприятия выбрасывают сотни тысяч тонн загрязнений в год.

Вторая экологическая опасность - это огромное количество свалок: как несанкционированных, так и тех, что выработали свой ресурс и должны быть ликвидированы. Об этом много говорили на митинге. При этом властями тема раздельного сбора отходов никак не рассматривается. А как раз это и не позволяет нам решить проблему с мусором. Она продолжается и продолжается. Раздельны сбор - это единственный путь решения мусорной проблемы. Этот путь уже прошли европейские страны. Они делали это 50 лет. Мы почему-то тоже собираемся идти 50. Хотя нужно уже сейчас использовать те современные технологи, которые существуют.

- А третья проблема?

- Еще одна проблема - очень сильная загрязненность водных объектов. Только 15 процентов запасов воды у нас - чистые. Водоемы загрязняются стоками: очень сильные сбросы идут и от промышленных предприятий, и от частной застройки. Это касается и Вологодской области, где собираются строить целлюлозный завод под Череповцом. Но должно быть правило и для областной власти, и для федеральной: Череповец - один из самых грязных городов. И в нем, и рядом с ним нельзя ничего строить. Нельзя увеличивать экологическую напряженность в этом регионе. Я против такого строительства.

- Будет ли победа в мусорной реформе? Кто кого победит: мы мусор или он нас?

- Конечно, победит здравый смысл. У нас иного выхода нет. Вопрос только в том, когда же это произойдет. Мы хотим, чтобы это случилось уже в 2019 году. Но, ядолжен сказать, на самом деле, никакой мусорной реформы нет.

- А что есть?

- Во-первых, увеличение сбора денег с населения. Во-вторых, использование старых технологий. В-третьих, это новые полигоны. В четвертых, будем использовать мусоросжигающие заводы. Сейчас 2019 год, существуют технологии, позволяющие все отходы, которые мы производим, перерабатывать, почти ничего не сжигая. Необходимость в строительстве мусорных заводов практически опадает, это нам не нужно. Европейские коллеги, у которых раньше были онипостроены, спрашивают: почему мы так протестуем против мусоросжигательных заводов в России?

Мы отвечаем: 80 процентов от стоимости эксплуатации и строительства завода - это фильтрация выброса. Если в Европе есть общественный контроль, ответственность бизнеса, то у нас крайне велика вероятность, что у нас либо эти фильтры не установят, либо не будут их менять. Поэтому все, кто будет жить рядом с таким заводиком, прекрасно понимают, какая отрава будет нестись на них.

Кстати, в Советском Союзе была система раздельного сбора мусора, и она работала лучше , чем та, что мы видим сейчас. Стеклянные бутылки сдавали, была залоговая стоимость. Работала система сбора макулатуры. Была даже система стимулирования - макулатуру меняли на книги, которые было не достать. В смысле книг - СССР не лучший пример. Но система переработки отходов была лучше.

Как в заключение разговора подчеркнул Николай Рыбаков, сейчас другого пути решения экологической проблемы, кроме как раздельного сбора мусора и переработки накопленного на полигонах, у страны нет.