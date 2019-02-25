В Вологодской области спасли двух медвежат

В Нюксенском районе были найдены два медвежонка. Дело в том, что лесозаготовители, работая в лесу, вспугнули медведицу. Она выбралась из берлоги и убежала, бросив на произвол судьбы своих детенышей.

Мужчины, осмотрев зимнее жилище зверя, обнаружили там двух медвежат.

Как выяснили потом охотоведы, малышам всего полтора месяца. Их вес составлял всего около 2 килограммов.

Мужчины, опасаясь за жизнь зверят, забрали их из леса.

«Как правило, медведица никогда не возвращается в разоренную берлогу. Маленькие косолапые не могут выжить без матери, они просто замерзают. Скорее всего, медвежата бы погибли. Поэтому решение забрать их было единственно верным», - прокомментировал их действия заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Медвежат поместили на временное содержание в Нюксенскую районную станцию по борьбе с болезнями животных. Там им был обеспечен необходимый уход.

А затем было принято решение о передаче медвежат в Центр спасения медвежат-сирот. Он находится в Тверской области и занимается выхаживанием бурых медвежат, оставшихся без матери.

Одновременно их готовят к жизни в природе.

Малыши уже благополучно доставлены в центр. До осени они будут там жить, чтобы затем, подросшими и окрепшими, вернуться на родину.

Судьбу их мамаши по следам проследили охотинспекторы: медведица устроилась на зимовку в новой берлоге. Об этом сообщает сайт Правительства Вологодской области.