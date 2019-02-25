2019-02-25T15:06:20+03:00
Общество

В столкновении с грузовиком на трассе М-8 погиб глава Федотовского поселения с супругой

Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Грязовецком районе на 378 км трассы М-8 - Москва-Архангельск произошла трагедия.

Валерий Быков, глава Федотовского поселения, находился за рулём "Форд Соллерс".

Неожиданно иномарка вылетела на встречную полосу, где шла фура МАН с полуприцепом. Удар был настолько сильным, что МАН опрокинулся.

В результате столкновения водитель "Форд" погиб. Его 49-летняя пассажирка - супруга Светлана - была доставлена в реанимацию. Однако врачи не смогли ей помочь. Она скончалась. Обстоятельства аварии устанавливаются

Соболезнования родным и близким высказал глава администрации Вологодского района Сергей Жестянников:

"Вчера вечером в аварии погиб глава Федотовского сельского поселения Валерий Дмитриевич Быков. В автомобиле также была его супруга, к сожалению, ее спасти не удалось... Это большая потеря для Вологодского района. Валерий Дмитриевич был грамотным и энергичным руководителем, умным и отзывчивым человеком. Мои искренние соболезнования родным и близким..."

Как сообщается в группе "ВКонтакте" "Федотово рулит", Валерий Дмитриевич Быков родился 27 июня 1968 года в Ленинграде.

В 1983 году поступил в Нахимовское военно-морское училище. После его окончания продолжил учебу в Высшем военно-морском училище им. Фрунзе г. Ленинграда.

С 1990 по 1997 год проходил службу в в\ч 53013 гарнизона Федотово.

С 1997 года по 2009 год занимался предпринимательской деятельностью.

С 2009 года Валерий Дмитриевич возглавлял Федотовское сельское поселение. Как пишут земляки, он был отзывчивым человеком, чутким и внимательным руководителем.

Он был заботливым отцом, любящим мужем, единственным сыном.

Его супруга Светлана Юрьевна поддерживала мужа во всех начинаниях, активно участвовала в социальных проектах, направленных на улучшение жизни односельчан.

"Это большая потеря для нашего посёлка Федотово и всего Вологодского района в целом,"- пишет Татьяна Щагина.

Тамара Десятник: "Ужасная трагедия! Невосполнимая утрата для родных и близких, и для всех жителей посёлка Федотово. Светлая память! Помним! Скорбим!"

Александр Гордеев: "Умный, энергичный, ответственный, порядочный, прямолинейный. Он так много сделал для Федотово, но столько всего мог еще сделать... Это тяжелая утрата для всех нас. Скорбь переполняет наши сердца...Вечная память. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам..."

Помним.Любим.Скорбим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На частном предприятии в Вологде самовозгорелись опилки
В Вологодской области в лобовом столкновении погиб водитель микроавтобуса
Житель Белоруссии на ДАФ с прицепом попал в аварию на Вологодчине
Вологжанин попытался взломать банкомат на автовокзале
Девушка врезалась в фонарный столб в Череповце
Молодой вологжанин с ножом ограбил ветерана
ВАЗ-2110 врезался в столб не улице Ленинградской и перевернулся
23 февраля вологжан приглашают на площадь Революции
Вологодские депутаты предлагают нелегальных таксистов лишать машин
В Череповце в ДТП при выезде со двора пострадали трое
Питерский дальнобойщик въехал в кухню жилого дома в Бабаево
За шоколад ответят: молодые люди украли шоколада на 2000 рублей
Автобус номер 8 протаранил электрический столб на проспекте Победы
На обнаглевшего работодателя в Череповце возбуждено уголовное дело
Под Череповцом спасатели вытащили из воды рыбака на резиновой лодке
Шикарное авто сожгли неподалеку от вокзала Вологды
Сцена ревности с трагическим концом разыгралась в Тотемском районе
В Вологде появится футбольный манеж
35 миллионов рублей выделено на корректировку проекта Некрасовского моста в Вологде
В Вологде планируют массовую замену дорожного полотна
Начальника череповецкой ГАИ выставили со службы
Автобусы с пассажирами столкнулись в центре Череповца, образовали пробку
Газель чуть не убила пешехода в городе металлургов
Школы Череповца будут работать дистанционно из-за свиного и гонконгского гриппа