В столкновении с грузовиком на трассе М-8 погиб глава Федотовского поселения с супругой
В Грязовецком районе на 378 км трассы М-8 - Москва-Архангельск произошла трагедия.
Валерий Быков, глава Федотовского поселения, находился за рулём "Форд Соллерс".
Неожиданно иномарка вылетела на встречную полосу, где шла фура МАН с полуприцепом. Удар был настолько сильным, что МАН опрокинулся.
В результате столкновения водитель "Форд" погиб. Его 49-летняя пассажирка - супруга Светлана - была доставлена в реанимацию. Однако врачи не смогли ей помочь. Она скончалась. Обстоятельства аварии устанавливаются
Соболезнования родным и близким высказал глава администрации Вологодского района Сергей Жестянников:
"Вчера вечером в аварии погиб глава Федотовского сельского поселения Валерий Дмитриевич Быков. В автомобиле также была его супруга, к сожалению, ее спасти не удалось... Это большая потеря для Вологодского района. Валерий Дмитриевич был грамотным и энергичным руководителем, умным и отзывчивым человеком. Мои искренние соболезнования родным и близким..."
Как сообщается в группе "ВКонтакте" "Федотово рулит", Валерий Дмитриевич Быков родился 27 июня 1968 года в Ленинграде.
В 1983 году поступил в Нахимовское военно-морское училище. После его окончания продолжил учебу в Высшем военно-морском училище им. Фрунзе г. Ленинграда.
С 1990 по 1997 год проходил службу в в\ч 53013 гарнизона Федотово.
С 1997 года по 2009 год занимался предпринимательской деятельностью.
С 2009 года Валерий Дмитриевич возглавлял Федотовское сельское поселение. Как пишут земляки, он был отзывчивым человеком, чутким и внимательным руководителем.
Он был заботливым отцом, любящим мужем, единственным сыном.
Его супруга Светлана Юрьевна поддерживала мужа во всех начинаниях, активно участвовала в социальных проектах, направленных на улучшение жизни односельчан.
"Это большая потеря для нашего посёлка Федотово и всего Вологодского района в целом,"- пишет Татьяна Щагина.
Тамара Десятник: "Ужасная трагедия! Невосполнимая утрата для родных и близких, и для всех жителей посёлка Федотово. Светлая память! Помним! Скорбим!"
Александр Гордеев: "Умный, энергичный, ответственный, порядочный, прямолинейный. Он так много сделал для Федотово, но столько всего мог еще сделать... Это тяжелая утрата для всех нас. Скорбь переполняет наши сердца...Вечная память. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам..."
Помним.Любим.Скорбим.
ИСТОЧНИК KP.RU