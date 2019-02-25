В столкновении с грузовиком на трассе М-8 погиб глава Федотовского поселения с супругой

В Грязовецком районе на 378 км трассы М-8 - Москва-Архангельск произошла трагедия.

Валерий Быков, глава Федотовского поселения, находился за рулём "Форд Соллерс".

Неожиданно иномарка вылетела на встречную полосу, где шла фура МАН с полуприцепом. Удар был настолько сильным, что МАН опрокинулся.

В результате столкновения водитель "Форд" погиб. Его 49-летняя пассажирка - супруга Светлана - была доставлена в реанимацию. Однако врачи не смогли ей помочь. Она скончалась. Обстоятельства аварии устанавливаются

Соболезнования родным и близким высказал глава администрации Вологодского района Сергей Жестянников:

"Вчера вечером в аварии погиб глава Федотовского сельского поселения Валерий Дмитриевич Быков. В автомобиле также была его супруга, к сожалению, ее спасти не удалось... Это большая потеря для Вологодского района. Валерий Дмитриевич был грамотным и энергичным руководителем, умным и отзывчивым человеком. Мои искренние соболезнования родным и близким..."

Как сообщается в группе "ВКонтакте" "Федотово рулит", Валерий Дмитриевич Быков родился 27 июня 1968 года в Ленинграде.

В 1983 году поступил в Нахимовское военно-морское училище. После его окончания продолжил учебу в Высшем военно-морском училище им. Фрунзе г. Ленинграда.

С 1990 по 1997 год проходил службу в в\ч 53013 гарнизона Федотово.

С 1997 года по 2009 год занимался предпринимательской деятельностью.

С 2009 года Валерий Дмитриевич возглавлял Федотовское сельское поселение. Как пишут земляки, он был отзывчивым человеком, чутким и внимательным руководителем.

Он был заботливым отцом, любящим мужем, единственным сыном.

Его супруга Светлана Юрьевна поддерживала мужа во всех начинаниях, активно участвовала в социальных проектах, направленных на улучшение жизни односельчан.

"Это большая потеря для нашего посёлка Федотово и всего Вологодского района в целом,"- пишет Татьяна Щагина.

Тамара Десятник: "Ужасная трагедия! Невосполнимая утрата для родных и близких, и для всех жителей посёлка Федотово. Светлая память! Помним! Скорбим!"

Александр Гордеев: "Умный, энергичный, ответственный, порядочный, прямолинейный. Он так много сделал для Федотово, но столько всего мог еще сделать... Это тяжелая утрата для всех нас. Скорбь переполняет наши сердца...Вечная память. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам..."

Помним.Любим.Скорбим.