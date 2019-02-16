В Вологде появился второй домик Петра Первого

В Вологде около Дома-музея Петра I прошла традиционная зимняя акция: нескольких часов там строились снежные фигуры.

Большое сердце с цветком подарили вологжанам в День влюбленных учащиеся 8 класса вологодской школы № 7.

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Поддержали тему студенты Губернаторского колледжа народных промыслов - они вылепили женщину.

Две другие команды посвятили работы петровской эпохе.

Боевая крепость была слеплена пятиклассниками из школы № 4. Участники из Всероссийского общества инвалидов решили соорудить второй дом Петра I рядом с архитектурным оригиналом.

Всего в акции приняли участие 56 детей и 7 взрослых. «Сегодня акция продолжается», – рассказал организатор снежной акции и заведующий Домом-музеем Петра I Андрей Котов.