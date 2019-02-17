Эколог и политик Николай Рыбаков: "Мусорная реформа? Ее нет"

В Вологде прошел митинг экопротеста. Кажется, все оппозиционные силы, способные высказать свое мнение и потребовать от власти прислушаться к ним, собрались 16 февраля в вологодском Гайд-парке - на пересечении улиц Кирова и Воровского.

Речь шла о несправедливой и антинародной мусорной реформе, о завышенных тарифах, о закатанной в бетон набережной.

Фото Вадима Шекуна.

Фото Вадима Шекуна.

Поминали вологжане и единого регионального мусорного оператора, у которого лишь печать да колченогий стул, который может вскоре превратиться в платиновый.

Участники акции потребовали перейти к раздельному сбору мусора и его переработке. Жители Вологды не хотят платить за строительство новых мусорных полигонов, которые увенчают ядовитыми мусорными заводами.

Фото Вадима Шекуна.

Поддержать в экологическом протесте вологжан приехал заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Весте с ним в акции приняли участие члены регионального отделения партии «Яблоко» в Вологодской области.

Николай Рыбаков - политик и эколог. В 2008-2015 годах он возглавлял российское представительство международной экологической организации «Беллона». Неоднократно избирался на руководящие должности в органах местного самоуправления СанктПетербурга. Руководитель ряда предвыборных кампаний «Яблока» и глава Единого избирательного штаба партии.

Фото Вадима Шекуна.

Несколько вопросов гостю задал наш корреспондент:

- Николай, собравшиеся здесь граждане активно выступают против мусорной реформы. Критикуют ее очень жестко. Как вы относитесь к происходящему?

- Вологжане абсолютно правильно сделали, что вышли в Гайд-парк и озвучили свое недовольство. Первое: совершенно нечестно повысили тариф на вывоз мусора в Вологде. Ничего не изменилось, а оплата увеличилась в несколько раз. Здесь прозвучало, что вологжане готовы собирать раздельно мусор ради того, чтобы наша страна стала чистой. И очень важные требования были выдвинуты: вернуть тариф на мусор, который был до 1 января 2019 года. И второе: ввести раздельный сбор мусора на территории Вологодской области.

- Считается, что каждый вологжанин, включая младенца, производит мусора 7 литров в день. Каждая семья из 4 человек выносит в сутки четыре 7-литровых ведра. Прокомментируйте эту цифру.

-По статистике в России образование бытовых отходов составляет около 390 кг на человека в год. Это значит, чуть больше 1 кг на человека в день. В пересчёте на литры получается около 5 литров в день. Но надо понимать, что это расчёт от общего количества ТКО, то есть туда входят отходы от предприятий общепита и других заведений и учреждений. То есть, очевидно, что в вологодский тариф норматив образования отходов заложили с существенным запасом, что, конечно, несправедливо. Тарифы необходимо снижать.

- Какие три экологические опасности для страны вы бы выделили?

- На самом деле в России их гораздо больше. Первой я бы назвал проблему загрязнения атмосферного воздуха. Если другие виды загрязнений сразу видны, то грязный воздух многие могут и не замечать. А он очень сильно влияет на здоровье людей. Из-за загрязненности в России очень высокая онкологическая заболеваемость. Она растет, увеличивается и среди детей. Очень многие показатели не фиксируются официальной статистикой, но по косвенным признакам это можно понять. Например, в России очень высокая смертность от онкологических заболеваний. К сожалению, из-за выбросов промышленных предприятий в стране чрезвычайно короткая продолжительность жизни. Сложная ситуация с воздухом в Череповце - промышленные предприятия выбрасывают сотни тысяч тонн загрязнений в год.

Вторая экологическая опасность - это огромное количество свалок: как несанкционированных, так и тех, что выработали свой ресурс и должны быть ликвидированы. Об этом много говорили на митинге. При этом властями тема раздельного сбора отходов даже не рассматривается. А как раз это и не позволяет нам решить проблему с мусором. Ситуация с каждым годом лишь усугубляется. Раздельный сбор - это единственный путь решения мусорной проблемы. Этот путь уже прошли европейские страны. Они делали это на протяжении 50 лет. Мы почему-то тоже собираемся идти столько же. Хотя нужно уже сейчас использовать те современные технологи, которые существуют. -

- А третья проблема?

- Еще одна проблема - очень сильная загрязненность водных объектов. Только 15 процентов запасов воды у нас - чистые. Водоемы загрязняются стоками: очень сильные сбросы идут и от промышленных предприятий, и от частной застройки. Это касается и Вологодской области, где собираются строить целлюлозный завод под Череповцом. Но должно быть четкое понимание у областной и федеральной власти: Череповец - один из самых грязных городов. И в нем, и рядом с ним нельзя ничего строить. Нельзя увеличивать экологическую напряженность в этом регионе. Я однозначно против такого строительства. -

-Будет ли победа в мусорной реформе? Кто кого победит: мы мусор или он нас?

- Конечно, победит здравый смысл. У нас иного выхода нет. Вопрос только в том, как скоро это произойдет. Необходимо противостоять политике, направленной на захоронение и сжигание отходов, настаивать на внедрении раздельного сбора мусора и его переработке. Никакая реформа не способна решить мусорную проблему в России, если мы продолжим складировать мусор на полигонах.

- Что лично Вам не нравится в мусорной реформе?

- Надо понимать, что это никакая не реформа, потому что, во-первых, увеличили сбора денег с населения.

Во-вторых, используют старые технологии.

В-третьих, открывают новые полигоны.

В-четвертых, хотят использовать мусоросжигающие заводы. Сейчас 2019 год, существуют технологии, позволяющие все отходы, которые мы производим, перерабатывать, почти ничего не сжигая. Необходимость в строительстве мусорных заводов практически отпадает, это нам не нужно. Европейские коллеги, у которых они давно построены, спрашивают: почему мы так протестуем против мусоросжигательных заводов в России? Мы отвечаем: 80 процентов от стоимости эксплуатации и строительства завода - это фильтрация выброса. Если в Европе есть общественный контроль, ответственность бизнеса, то у нас крайне велика вероятность, что у нас, либо эти фильтры не установят, либо не будут их менять. Поэтому все, кто будут жить рядом с таким заводом, прекрасно понимают, какую угрозу такая близость таит. Кстати, в Советском Союзе была система раздельного сбора мусора, и она работала лучше, чем та, что мы видим сейчас. Стеклянные бутылки сдавали, была залоговая стоимость. Работала система сбора макулатуры. Была даже система стимулирования - макулатуру меняли на книги, которые было не достать. В отношении доступности книг СССР - не лучший пример. Но система переработки отходов была лучше организована.

В заключение разговора Николай Рыбаков подчеркнул, что сейчас другого пути решения экологической проблемы, кроме как ввести раздельный сбор мусора и начать рекультивацию полигонов, у страны нет