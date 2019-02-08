Названы 9 улиц, которые отремонтируют в Вологде в этом году

Девять улиц Вологды будет отремонтировано в 2019 году.

Список дорог Вологды был обозначен 8 февраля на Градостроительном совете, который провел губернатор области Олег Кувшинников.

Участки улично-дорожной сети были включены в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом предполагается, что

развивать территории областного центра и Вологодского района необходимо комплексно: многие горожане имеют дачи и дома в районе и наоборот, многие селяне, имеют жилье в Вологде.

В федеральную программу агломерации попали два города области - Вологда и Череповец.

- За 6 лет Вологде и Вологодскому району будет выделено 4,8 млрд рублей. К 2024 году в порядок будет приведено 85% опорных дорог, входящих в Вологодскую агломерацию, включая тротуары, пешеходные переходы и системы освещения, - сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

В наступившем году в Вологде отремонтируют 13 километров дорог. В список вошли участки 9 улиц:

- ул. Карла Маркса на участке от ул. Саммера до Чернышевского;

- ул. Прокатова на участке от ул. Горького до Северной;

- ул. Северная;

- ул. Пугачева;

- ул. Гагарина на участке от Петина до Окружного шоссе (включая парковки у ст. «Витязь»);

- ул. Предтеченская на участке от моста 800-летия до Мира;

- ул. Некрасова на отрезке от реки до ул. Чернышевского;

- ул. Пролетарская на участке от ул. Кирова до пер. Паркового;

- Пошехонское шоссе - от кольцевой развязки до границы города.

Всего протяженность улиц города 300 км. В 2013-2017 годах было отремонтировано 51 км.

- В 2019 году восстановим около 200 квадратных метров дорожного полотна. Такой же объем запланирован на 2020 и 2021 года. Улицы, отобранные в перечень ремонтов, обладают наибольшей интенсивностью движения, на них расположены социальные объекты. Все работы необходимо завершить до 1 октября 2019 года, - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.