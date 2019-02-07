Администрация Вологды объявила конкурс на множество вакансий

Прием заявок на участие в проекте «Мы - вологжане! Команда Мэра» продолжается в Вологде. До 10 февраля вологжане могут заявить об участии в проекте и пройти стажировку в Администрации Вологды.

Заявление могут подать школьники от 14 лет, студенты средних специальных учебных заведений и вузов, а также работающая молодежь, но со стажем работы менее года.

Сначала их ждёт трехнедельная стажировка в департаментах и управлениях администрации города, а затем участники поборются за право стать дублерами Мэра Вологды и его заместителей.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно направить анкету с фотографией, указав место возможной стажировки и должность, которую претендент хотел бы занять на «Дне дублера», на электронный адрес: komandamera@yandex.ru .

Кроме того, анкету можно принести лично по адресу: ул. Каменный мост, д. 4, каб. 76 до 10 февраля.

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До 17 февраля оргкомитет отберет и опубликует список отобранных стажеров.

К стажерам прикрепят наставника. 12 департаментов и управлений администрации уже готовятся к наплыву молодых и пока неопытных сотрудников.

Чтобы стать дублером, конкурсанты напишут свой проект и защитят его.

Оргкомитет выберет лучших участников в каждой возрастной категории: школьники, студенты и работающая молодежь.

Заявки на участие в проекте уже начали поступать.

Три «Среды самоуправления» пройдут уже в апреле. Это будет школьная, студенческая и для работающей молодежи. Победители в каждом направлении станут «дублерами» мэра города и его заместителей.