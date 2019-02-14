В Вологде появятся 150 дорожных знаков, ограничивающих парковку

150 дополнительных дорожных знаков начали устанавливать в Вологде. Они будут временными и будут ограничивать стоянку транспорта на период уборки снега.

Водителям следует знать об этом и быть внимательным.

Как сообщает пресс-служба администрации города, до конца февраля знаки появятся на 12 улицах.

Они ограничат парковку там, где из-за припаркованных машин невозможно качественно убрать снег.

Первые знаки уже появились.

Одна из схем их размещения предполагает ограничение стоянки вдоль дороги по четным и нечетным дням. Такие знаки, дополненные табличкой «работает эвакуатор», уже установили по обеим сторонам улицы Псковской, на участке от улицы Ленинградской до улицы Возрождения.

По этой схеме ограничения парковки будут действовать на следующих улицах:

- ул. Ярославская (от Пошехонского шоссе до Осановской рощи);

- ул. Пречистенская набережная (от ул. Лермонтова до дома № 6а по Пречистенской набережной);

- ул. Ветошкина (от ул. Яшина до ул. Левичева);

- ул. Яшина (от ул. Чехова до Советского проспекта);

- ул. Добролюбова (от ул. Горького до ул. Некрасова);

- в микрорайоне ПЗ-23.

Вторая схема будет использована на остальных шести улицах. Там знаки, ограничивающие стоянку транспорта по дням недели, дополнят табличками, определяющими период действующего ограничения.

- ул. Фрязиновская (от ул. Горького до ул. Дальней):

по четной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов

по нечетной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов

- ул. Новгородская (от ул. Ленинградская до 2-го Говоровского проезда): по четной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов; по нечетной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов

- ул. Добролюбова (от ул. Горького до ул. Некрасова):

по четной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов;

по нечетной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов

- ул. Пугачева (от ул. Горького до набережной VI Армии):

по четной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов;

по нечетной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов

- ул. Кирова (от ул. Мальцева до ул. Челюскинцев):

по четной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов;

по нечетной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов

- ул. Ильюшина (от Окружного шоссе до дома № 2):

по четной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов;

по нечетной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов.

"Схемы установки временных дорожных знаков разработаны с учетом опыта прошлых лет. В этом году количество знаков и улиц, на которых они появятся, увеличено", - сказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов. Он привел в пример улицу Ярославскую - там водители привыкли к нововведению, не нарушают правила парковки, а значит, и дорога чистится качественней.

Реализация этой схемы очистки города от снега начнется уже с 18 февраля.

Именно с понедельника у эвакуаторов начнется горячий сезон: нарушителей безжалостно отправят на спецстоянку.