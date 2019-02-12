2019-02-12T17:30:33+03:00
Недвижимость

Счета на электроэнергию в Вологодской области стали оранжевыми

Однако долги следует оплатить по синим счетам
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Евдокия САХАРОВА
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Жители Вологодской области начали получать оранжевые счета за электроэнергию.

Всего 590 тысяч таких квитанций уже направил гражданам гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «Северная сбытовая компания».

Счет за электроэнергию, которая потреблена до нового года, был выставлен "синий". Их также необходимо оплачивать - никаких списаний долгов не будет.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ООО «Северная сбытовая компания» Станислав Протасов.

Предприятие приступило к работе с нового года, однако уже сейчас определены приоритеты перехода функций от одного предприятия к другому: для потребителей все должно быть максимально удобно и безболезненно.

Важно запомнить, что изменилось с нового года: лицевые счета и реквизиты для оплаты электроэнергии.

- Фото: Евдокия САХАРОВА

-Фото: Евдокия САХАРОВА

«Мы решили обозначить первые счета ярким оранжевым цветом для того, чтобы привлечь внимание жителей области к полезной информации на оборотной стороне счета – о способах передачи показаний электросчётчиков, оплаты, обратной связи. При этом, если человек ошибочно оплатит квитанцию, деньги не пропадут. Мы готовы к таким ситуациям, схема взаимодействия отработана, всё решаемо. В таком случае абоненту придется подойти в клиентский офис - мы их сохраняем по всей области, и написать заявление," - пояснил Станислав Протасов.

Тем, кто оплачивает электроэнергию по через интернет-банк, мобильное приложение, платёжный терминал или автопладеж по шаблонам необходимо в настройках отредактировать реквизиты и лицевой счет - они поменялись.

Задать вопросы по оплате можно по телефону контакт-центра 8-800-707-88-35, а также на сайте sevesk.ru, в группе поставщика электроэнергии «ВКонтакте» vk.com/energosbyt35. Кроме того, можно посtтетить клиентский офис - адреса их опубликованы на оборотной стороне квитанции.

Материал пресс-службы ООО "Северная сбытовая компания"

Материал пресс-службы ООО "Северная сбытовая компания"

ИСТОЧНИК KP.RU

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