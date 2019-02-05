50 миллионов рублей направят на ремонт садов и школ Вологды

200 видов ремонтных работ выполнят в образовательных учреждениях Вологды в этом году. В приоритете - кровли, ограждения, асфальтирование и сети.

Как сообщила журналистам начальник Управления образования Администрации города Ирина Гуляева, заявки на ремонты были готовы еще до 1 июля.

А работами за счет экономии занялись еще до нового года.

В 24 учреждениях города были заменены окна.

Как сообщила Ирина Гуляева, всего на ремонт детских садов и школ из бюджета Вологды направят 50 млн рублей.

Сейчас уже проводится замена ветхих сетей и оборудования теплоснабжения в подвалах. Также зимой планируется убрать несколько деревьев, которые потенциально опасны.

Ремонтировать кровли начнут в конце марта, одновременно продолжат устанавливать на крыши снегозадержатели. В прошлом году, например, такие системы удержания были установлены на 13 крышах, в этом количество защищенных от падения снега зданий удвоится. За три года планируется обезопасить все школы и детские сады со скатынми крышами.