Марафон голодных студентов завершился в ресторане "Арт"

«Марафон голодных студентов» в Вологде проходил три дня.

Организаторами проекта выступили представители издания «Комсомольская правда - Вологодская область» и несколько организаций общественного питания областного центра.

Марафона завершил Семейный клуб - ресторан "Арт", что нахордится на улице Новгородской, 2.

Светлана Крупнова, руководитель службы рекламы холдинга "Комсомольская правда-Вологда" рассказала об истории своего печатного издания, которое известно уже более 90 лет. Кроме того, интернет - ресурс «Комсомольская правда - Вологда» находится на лидирующих позициях. Его читают и любят вологжане разного возраста.

-

- На базе нашего сайта мы разработали проект, посвященный Дню студента, назвали его "Марафон голодных студентов". Вместе с нашими партнерами мы решили устроить праздник и накормить студентов совершенно бесплатно. Главная цель - познакомить молодежь с организациями общественного питания, где можно поесть не только питательно и вкусно, но и по приемлемой цене.

-

Администратор ресторана Анастасия и официант Антон приветливо встретили студентов Вологодского областного медицинского колледжа. Их пригласили за сервированный стол: на столе стояли порционные салаты украшенные зеленью, были разложены румяные пирожки.

Через некоторое время последовало горячее первое блюдо, затем изысканно поданное вкусное и ароматное второе.

Анастасия рассказала нам о ресторане "Арт":

- Интерьер заведения выполнен в разных стилях. Каждый зал вмещает около 200 человек. Вместительный танцпол в каждом зале предоставит возможность каждому посетителю расслабиться под зажигательную музыку. Для любителей вкусно поесть, представлено разнообразие блюд русской и европейской кухни.

Торжественный банкетный зал - это идеальное место для: шумных банкетов, юбилеев, свадеб, веселых вечеринок, деловых обедов, корпоративных праздников, романтических свиданий, встреч с выпускниками и однокурсниками.

Зона кафе - это отличный выбор для ценителей качественного спокойного отдыха, позднего ужина, обеда, приятного уик-энда, тематических вечеринок и активной ночной жизни. Всей семьей или с друзьями можно сыграть партию в бильярд.

VIP- зона - для тех, кто желает уединиться в небольшой компании. У нас отдыхают целыми семьями, так как есть детская игровая зона».

Студенты в свою очередь рассказали, что учатся в Вологодском областном медицинском колледже. Это одно из старейших медицинских учебных заведений области.

- Мы будущие медицинские сестры. В колледже нас обучают современному профессиональному уходу за пациентами, потому что сегодня огромное внимание уделяется выхаживанию больных. Современная медицинская сестра должна и готова взять на себя новые обязанности и ответственность и стать полноценным партнером врача и пациента в лечебно-диагностическом процессе. Наша профессия очень ответственная, важная и нужная, - рассказали студенты.

После того как, студенты отведали аппетитный бизнес - ланч, Светлана Крупнова продолжила:

- Сейчас вы подкрепились и, наверняка, готовы блеснуть своими интеллектуальными и творческими способностями. У нас для вас задание: придумать слоган или речёвку к названию заведения "Семейный клуб - Ресторан "Арт". Вот и посмотрим, как думается на сытый желудок».

Закипела работа…

-

Самые интересные слоганы студентов на взгляд редакции:

Слоган: «Наш ресторан порадует уютом, цветы приятны и ласкает свет, здесь каждый элемент теплом окутан, хоть вечером зайдёшь, а хоть в обед."

Автор - Валерия Нечаева.

Свое мнение о бизнес-ланче Валерия сформулировала так: «Приятная атмосфера в зале, вежливый персонал, вкусная еда, которая красиво оформлена. Много места, где можно сделать фото".

Слоган: "Семейный Клуб Ресторан Арт - уютный ресторан, который вдохновляет…»

Его придумала Ксения Куприянова. Она поделилась впечатлениями о визите: «Остались приятные впечатления. Персонал был внимательным и доброжелательным. Очень уютный интерьер, всё было очень вкусно приготовлено. Обязательно порекомендую друзьям! "

Слоган: "Вкус во всем. Уютный ресторан, который вдохновляет. Семейный Клуб Ресторан Арт – вкусная кухня!"

Автор его - Алина Фролова. Алина рассказала: «Была в Семейном Клубе Ресторана Арт. Это достойное место в городе. Очень уютно, всё очень вкусно приготовлено и замечательно подано на стол. Официант Антон – профессионал своего дела, внимательный и вежливый. Интерьер ресторана шикарный! Желаю ресторану и всему коллективу успехов, процветания и хороших посетителей".

Слоган: «Семейный Клуб Ресторан Арт – вкус в еде, в подаче, вкус во всем! Ресторан Арт - мы разбудим вас горячим супом». Автором этого - Юлия Струнина.

Она рассказала нам: "В заведении Семейного Клуба Ресторана Арт мне понравилось всё без исключения! Обстановка внутри невероятно уютная и комфортная, а самое главное - соответствует персоналу, блюдам и подаче. Мне очень понравилось. Буду обязательно советовать всем друзьям!"

Слоган: «Для праздников больших и встреч без повода, Вас ждёт гостеприимный, стильный зал Семейного Клуба Ресторана Арт!» написала Мария Сидельникова.

Она поделилсь своими впечатлениями: «Побывав в Семейном Клубе Ресторана Арт в качестве участника акции «голодный студент», остались только положительные эмоции. Мне всё понравилось: еда вкусная, вежливый персонал, порции большие. Буду советовать его друзьям!"

Все слоганы, написанные студентами- медиками, возможно, будут применены в рекламных кампаниях.

Всеми участниками мероприятия было отмечено, что цена блюда бизнес - ланча в Семейном Клубе Ресторана Арт примерно равна цене блюд в обычной столовой, а интерьер, обслуживание, изысканная подача блюд и сама кухня – всё это на уровне ресторана.

Несомненно, данный факт радует, что можно пообедать недорого в таком красивом месте.

-

P.S.. Благодарим всех участников мероприятия «Марафон голодных студентов», весь персонал заведения и лично владельца Семейного Клуба Ресторана Арт Валерия Паринюк за предоставленный бизнес- ланч для студентов, а так же студентов Вологодского областного медицинского колледжа за проявленный креатив.

Реклама