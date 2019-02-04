Светлану Шабурину обвиняют в хищении 150 миллионов средств вологодских дольщиков

Как сообщает первый заместитель прокурора области Алексей Васильков, завершено расследование резонансного уголовного дела по обвинению директора ООО «Новый Дом», ООО «СУ-13» Светланы Шабуриной. Ее обвиняют в хищении денежных средств дольщиков в размере более 150 миллионов рублей.

Всего по фактам совершения преступлений в отношении участников долевого строительства в 2018 году возбуждены три уголовных дела.

Так, СУ УМВД России по городу Вологде расследуется уголовное дело, возбужденное 10 июля 2018 года в отношении руководителя ООО «СК «Респект» Артамонова А.П. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

СУ УМВД России по г. Череповцу расследуется 2 уголовных дела, возбужденных по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителей организаций застройщиков ООО «Наш дом-35» и ООО «СИК «21 век».

По данным областной прокуратуры, количество проблемных объектов в сфере долевого строительства жилья сократилось в два раза - с 16 до 8.

Всего в 2018 году органами прокуратуры области выявлено свыше 180 нарушений закона в области долевого строительства, а также сферах, непосредственно затрагивающих права участников долевого строительства.

Было внесено 72 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 34 лица, принесено 11 протестов, направлено в суды 6 исков о понуждении застройщиков завершить строительство многоквартирных домов.

Иисключены из реестра пострадавших граждан дольщики 3 многоквартирных домов, расположенных в Череповце, 2 домов - в Вологодском районе, по одному дому в Вологде, Белозерском и Шекснинском районах.

Часть участников долевого строительства не включены в реестр пострадавших, однако права их нарушены.

В результате вмешательства органов прокуратуры области удалось ввести в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов, расположенных в Вологде - ул. Комсомольская, дом № 31, ул. Ягодная, дом № 10, ул. Фрязиновская, дом № 29 «А», ул. Евковская, дом № 2Б, ул. Левичева, д.25. Кроме того, возобновлено строительство четырех многоквартирных домов в Вологде и Череповце.

Всего восстановлены права свыше 400 участников долевого строительства.

Прокуратурой области во взаимодействии с прокуратурами г. Москвы, Краснодарского края, Рязанской области, уполномоченными органами государственной власти Вологодской области решается вопрос восстановления прав пострадавших дольщиков ООО «Стройиндустрия», в том числе связанный с получением страховых выплат от ООО «Страховая компания «Респект».

Пока 60 дольщикам произведены причитающиеся выплаты на сумму более 87 миллионов рублей.