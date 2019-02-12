Младший инспектор за деньги оказывал услуги сидящим в шекснинской колонии

В Вологодской области осудили еще одного сотрудника исправительной колонии.

24-летний младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 признан

виновным в совершении двух преступлений. Его обвинили в получении должностным лицом взятки за незаконные действия, на покушение на получение взятки, а также на покушение на приобретение и сбыт наркотиков.

Сотрудника колонии был застигнут при снятии в банкомате денег. 15 тысяч рублей ему перевели за пронос на территорию трех мобильных телефонов для одного из осужденных.

Еще в октябре 2018 года с одним заключеннымон договорился о том, что привезет из Череповца и проносет на режимную территорию мобильный телефон. Так у заключенного появился телефон марки «Samsung S9» с комплектующими. В качестве взятки он получил мобильный телефон марки «IPhone SE» стоимостью 18,5 тыс. рублей.

Кроме того, он намеревался пронести в зону наркотики - 20 тысяч рублей в

качестве взятки за это он уже взял.

Чтобы осудить инспектора, следователи СКР изъяли мобильные телефоны, осмотрели вещественные доказательства, назначили 12 экспертиз в рамках уголовного дела, включая химические по наркотическим веществам, которые обнаружены следователями в 5 тайниках закладках на территории Шекснинского

района. Из них он собирался переносить наркотики на территорию колонии.

Такую деятельность молодой человек развил, придя на службу лишь осенью 2017 года.

Сейчас он уволен.

Ему дали 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать ряд должностей сроком на 3 года.

У парня конфискованы в доход государства денежные средства в сумме 35000

рублей и 4 мобильных телефона, используемые при совершении преступлений, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.