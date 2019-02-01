Марафон голодных студентов в Вологде продолжился

«Марафон голодных студентов» в Вологде проходил три дня.

Организаторами проекта выступили издание «Комсомольская правда - Вологодская область» и несколько организаций общественного питания. Второй день марафона подхватила столовая индивидуального предпринимателя Ольги Старковской, которая расположена в самом центре города, на проспекте Победы, 19.

Светлана Крупнова, руководитель службы рекламы, поприветствовала всех собравшихся на мероприятии, рассказала об издании «Комсомольская правда - Вологда».

-

Печатному изданию уже более 90 лет. А сайт «Комсомольская правда - Вологда» находится на лидирующих позициях в регионе. Издание читают и любят вологжане разного возраста.

- На базе сайта "Комсомолки" мы разработали проект ко Дню студента под названием «Марафон голодных студентов». Мы с нашими партнерами решили устроить праздник и накормить студентов совершенно бесплатно. Главная цель - познакомить учащихся с организациями общественного питания, где можно покушать не только питательно и вкусно, но по приемлемой цене, что весьма важно для многих студентов.

-

Сотрудники столовой тепло встретили студентов Вологодского областного медицинского колледжа. На столах их ждали горячие и вкусные комплексные обеды.

Управляющая столовой Татьяна Чижова рассказала всем собравшимся о заведении: «Мы специализируемся на услугах столовой полного цикла. Вы всегда можете позавтракать, пообедать и поужинать, так как у нас вкусно по – домашнему и недорого. К тому же, в меню столовой вкусные десерты и кулинарная продукция собственного производства. Ассортимент разнообразим каждый день. Так же вы можете оформить такую услугу, как доставка обедов в офис. После 18:00 часов действует скидка 30% , а в течение дня скидка 5 % по карте "Забота". Мы с радостью ждём всех желающих с 9:00 до 20:00 часов. А если у вас праздник, то организуем банкет и корпоратив.

Студенты в свою очередь рассказали, о своем учебном заведении. Вологодский областной медицинский колледж - один из старейших медицинских учебных заведений области. «Мы учимся на фармацевтов, наша задача в дальнейшем организовать и обеспечить вологжан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Фармацевт изготавливает и контролирует качество лекарственных средств, от которых зависит жизнь и здоровье людей. Наша профессия важна и значима,» - поделились студенты.

-

После обеда Светлана Крупнова предолжила: «Вы подкрепились и, наверняка, готовы «блеснуть» своими интеллектуальными и творческими способностями. У нас для вас задание: придумать слоган или речёвку к слову «столовая». Вот и посмотрим, как думается на сытый желудок».

И закипела работа…

-

Самые интересные слоганы студентов, на взгляд редакции, это :

- Вкусно, как дома!

- Быстро, вкусно - мечта студента.

- На проспект Победы приходи и столовую посети, тут накормят от души, со всех ног туда спеши!

(Злобина Валерия)

Мнение о столовой Валерии Злобиной: «Мне понравилась обстановка: как будто оказалась дома. Теперь буду всё время ходить сюда. Здесь вкусно по- домашнему. Спасибо!»

- Вкусно, как у мамы, сделано с любовью!

- Домашняя обстановка радует глаз. Это место, где можно посидеть с друзьями, с семьёй или прийти одному. Все блюда выглядят аппетитно. Захочешь побывать дома, приходи сюда - проспект Победы, 19»

(Беляева Анастасия)

Мнение о столовой Анастасии Беляевой: «Чистая, хорошая столовая с приятной музыкой. Здесь люди кушают и одновременно отдыхают. Приходите все сюда, здесь еда домашняя!»

Мнение о столовой Акбарова Акмала: «Я посетил эту столовую, находящуюся на улице проспект Победы 19. Здесь было очень вкусно и приятная хорошая атмосфера. Здесь к каждому гостю -индивидуальный подход. Советую посетить это замечательное заведение».

- Рай студента: быстро, вкусно, как дома (по-домашнему).

- Вкусно, будто мама приготовила.

- Столовая одобрена союзом студентов.

- Отдохни ты от души, к нам в столовую спеши!

- Счастье должно быть светлым, а еда - вкусной!»

(Логинова Анжелика)

- Не знаешь, где поесть? Столовая на Победы, 19, есть!

- Приходите все сюда, тут еда домашняя!

- Приходя сюда, попадаешь домой. Не столовая, а дом второй.

- Победи свой голод - на проспект Победы , 19, приходи.

(Шалгинских Александра)

Мнение о столовой Александры Шалгинских: «В столовой кормят очень вкусно. Разнообразие блюд даёт большой выбор для всех, будь ты вегетарианец или сладкоежка. Очень понравился индивидуальный подход».

Слоганы, возможно, будут применены в рекламных кампаниях.

-

P.S./ Благодарим всех участников мероприятия «Марафон голодных студентов», всех сотрудников столовой и лично Ольгу Старковскую за предоставленные комплексные обеды для студентов, а так же студентов Вологодского областного медицинского колледжа за проявленный креатив.