О нарушениях прав детей можно сообщить по телефону "горячей линии"

В Вологде стартовала межведомственная акция «Подросток под защитой закона».

Как сообщил прокурор города Волологды Максим Гришин, в прошлом году зафиксирован рост преступлений, совершенных подростками, на 2 процента и на 10 - совершеннных против подростков.

И с сегодняшнего дня в течение двух месяцев о всех фактах нарушения прав детей можно позвонить на горячую линию - по номеру 8-800-200-37-15.

На том конце провода - а там будет находиться полицейский, - примут информацию о подростковой преступности, фактах жестокого обращения с детьми и иных преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних.

Звонок будет бесплатным - как с мобильного, так и стационарного телефона.

Как прокомментировал Сергей Воропанов, важнейшая цель акции «Подросток под защитой закона» - профилактика подростковой преступности, в городе будет организовано множество мероприятий.

Как подчеркнула Уполномоченный при Губернаторе Вологодскаой области по правам ребенка Ольга Смирнова, огромный плюс этой акции - налаживание межведомственного взаимодействия в деле защиты прав детей.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области, в Вологде пройдут лекции и бесед, будут распространены памятки о безопасности несовершеннолетних, будут организованы профилактические мероприятия среди воспитанников детских социальных учреждений, в том числе по профилактике самовольных уходов, анализ причин и условий совершения преступлений в отношении несовершеннолетних.

Кстати, только за последню неделю о ЧП с детьми "Комсомолка" писала несколько раз.

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