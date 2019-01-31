В Вологде прошел Марафон голодных студентов

«Марафон голодных студентов» в Вологде проходил три дня.

Первый день марафона стартовал 25 января, в праздник всех студентов.

Организаторами проекта выступили издание «Комсомольская

правда - Вологодская область» и несколько организаций общественного

питания.

Автор фото: Веденичева Ирина.

Открыла марафон пекарня «Добрый дом» от кафе «Авокадо».

Светлана Крупнова, руководитель службы рекламы "Комсомолки", поприветствовала всех собравшихся на мероприятии: «Мы - представители холдинга «Комсомольская правда - Вологда». Наше печатное издание известно уже более 90 лет. В данный момент интернет - ресурс «Комсомольская правда - Вологда» находится на лидирующих позициях по уникальным пользователям в месяц. Его читают и любят вологжане разного возраста. И поэтому на базе нашего сайта www.vologda.kp.ru мы разработали проект ко Дню студента. Название придумали с юмором «Марафон голодных студентов». Мы с нашими партнерами решили устроить праздник и накормить студентов совершенно бесплатно.

Автор фото: Веденичева Ирина.

Главная цель - познакомить студенческий сегмент с организациями общественного питания, где можно покушать не только питательно и вкусно, но и по приемлемой для них цене.

Руководством пекарни «Добрый дом» был выбран нестандартный способ накормить студентов. Вкусные, ещё горячие пироги были доставлены вовремя в Вологодский колледж технологии и дизайна, что, естественно, оценили все присутствующие. Представитель пекарни «Добрый дом» от кафе «Авокадо» Максим Казаков рассказал о возможностях доставки пирогов:

Автор фото: Веденичева Ирина.

«Мы можем не только испечь пирог любого размера, но и учесть ваши пожелания при оформлении. Наша выпечка станет чудесным украшением вашего стола, порадует вас и ваших близких разнообразием начинок на любой вкус, действует бесплатная доставка от 3-х пирогов».

Количество пирогов было рассчитано на определенную группу студентов, но их аппетитный запах привлёк даже мимо проходящих любопытных студентов других групп. На мероприятии были представлены пироги с начинками: творог - вишня на песочном тесте; на дрожжевом тесте: с яйцом, курица с грибами, мясо с картофелем, сырный, копченая курица. Так что вскоре от пирогов даже крошек не осталось.

Максим Казаков задал вопрос студентам, какой пирог больше всего понравился. Они хором ответили: «Все!», но особенно, пироги творог-вишня и с курицей и грибами.

Светлана Крупнова, руководитель службы рекламы, продолжила: «При умственной деятельности затрачивается много энергии и для работы мозга требуются дополнительные калории. Сейчас вы подкрепились и, наверняка, готовы «блеснуть» своими интеллектуальными и творческими способностями. У нас для вас задание: придумать слоган или речёвку к пекарни «Добрый дом». Вот и посмотрим, как думается на сытый желудок?»

Автор фото: Веденичева Ирина.

Автор фото: Веденичева Ирина.

Закипела работа… Самые интересные слоганы студентов на взгляд редакции:

«Добрый дом всегда с тобой и поделиться едой» и «Если бедный ты студент, приходи к нам на обед». Автор - Диана Петровская.

«Вкусно, как дома» и «Добрый дом доставляет добро на дом» Автор - Алеся Попова.

«Вкусно - как у бабушки» и «Добрые пироги у «Доброго дома»» Автор - Виктория Афанасьева.

«Добрый дом - добрые дела», «Вкусный пирог из добрых рук», «Теплый пирог - горячее сердце» Авторы - Вязалова Алёна и Кузнецова Алина.

Все логаны были оценены по достоинству редакцией и представителями кафе «Авокадо» и в дальнейшем, возможно, будут применены в рекламных кампаниях.

P.S..Благодарим всех участников мероприятия «Марафон голодных студентов», пекарню «Добрый дом» за предоставленные вкусные пироги для студентов, а так же студентов Вологодского колледжа технологии и дизайна за проявленный креатив.

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