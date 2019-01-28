Олег Кувшинников получил права за пятнадцать минут

Губернатор Вологодской области поменял водительское удостоверение. Об этом он сообщает на своей официальной странице. При этом в очереди долго стоять не пришлось: записался он через портал госуслуг и народу было не много.

"Поменял водительское удостоверение, у которого скоро истекает срок действия. В ГИБДД Вологды долго стоять не пришлось. Зарегистрировался заранее на портале госуслуг, взял талончик на нужное время и приехал. Очередей нет. Сотрудницы рассказали, больше всего людей приходит в начале недели, под конец – практически никого. Сам процесс замены прав занял чуть больше пяти минут. Здорово".

Олег Кувшинников за рулем находится более 30 лет - он получил, когда ему было 17 лет.

"Я как раз заканчивал учебу в спортивном классе школы №12 Череповца, и там были уроки труда по автоделу. Помню и свою первую машину. Зеленый ИЖ-2125 «Комби». За ним вместе с отцом ездили на Ижевский автомобильный завод. Это было незабываемое путешествие. Первый раз за рулем своего собственного автомобиля. После этого были и другие машины, но "Москвич" буду помнить всегда", - пишет губернатор на своей странице.

Вероятней всего, Олег ездил с отцом на завод за "Волгой".

Как вспоминает отец губернатора Александр Николаевич, автомобиль "Москвич-412" был приобретен в 1970 году. А в 1979 году " через горком КПСС купили автомобиль "Волгу", для чего я ездил за ней в Горький и обратно гнал по зимней дороге. Она служила нам 16 лет, и с ней мы продвигали все хозяйственные дела, включая строительство дачи на Мологе.

После этого были автомобили "ГАЗ-31029" и "ВАЗ-21043". Сейчас , на склоне лет ( Это было в 2015 году), ездим на "Шкода-Октавии", - написал отец Олега Александровича. По его словам "Этот автомобиль не идет ни в какое сравнение с олтечественными машинами, насколько он удобен и надежен..."

Интересно, что за безопасность в семье отвечала мама Олега Александровича - Елена Ивановна. Как "здесь не обходится без участия Елены Ивановны, при езде она контролирует безопасность движения, предупреждает опасность, все видит, предчувствует и подсказывает".

Вологжане вкомментариях интересуются, как глава региона получил необходимые для замены прав медицинские справки. Вот там-то можно нарваться на очередь: не так давно депутат ЗСО Антон Холодов публиковал огромную очередь к наркологу, которая образовалась еще за полчаса до приема врача в Вологодском наркологическом диспансере, что на Набережной VI-й Армии.