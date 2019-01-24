2019-01-24T19:01:24+03:00
Общество

«Снежное чудо» свершилось!

Подведены итоги конкурса, посвященные всемирному Дню снега
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Вместо пяти подарков было подарено девять!Вместо пяти подарков было подарено девять!
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«Комсомольская правда"-Вологодская область вместе с партнерами провела семейный фотоконкурс «Снежное чудо».

Зима - прекрасная пора для веселья всей семьи и, конечно, совместного создания фигур из снега. Снег в этом году, к сожалению, был сухой и не очень липкий. А чуда все-таки хотелось!

Вологодские семьи сплотились, не испугались сложных погодных условий, надели рукавицы и взялись за творчество.

Мы благодарим всех участников семейного конкурса «Снежное чудо» за то, что они не только создали фигурки, но и сфотографировались на их фонне, а фото разместили в нашей группе "ВКонтакте".

В жюри проекта - наши партнеры, и благодаря им, вместо пяти заявленных победителей, стало девять!

Евгения Смирнова получила сертификат от кафе "Красный мост"

Евгения Смирнова получила сертификат от кафе "Красный мост"

Генеральный партнер АО «Шувалово» наградил семью Смирновых (фото размещала Евгения Смирнова) и вручил подарочный сертификат от кафе «Красный мост».

Вся семья Смирновых может насладиться праздничным обедом или ужином в кафе, расположенном в красивейшем месте областного центра или использовать сертификат при заказе аппетитных пирогов.

На сегодняшний день АО «Шувалово» одно из самых успешных предприятий по производству мяса свинины в Вологодской и Костромской областях. Продукция АО «Шувалово» является не только вкусной, но также качественной и полезной, так как компания производит и использует комбикорма собственного производства. «Шувалово» - бренд мясных и колбасных изделий.

Марина Сошниква получила сертификат от Центра детского плавания "КВА-КВА".

Марина Сошниква получила сертификат от Центра детского плавания "КВА-КВА".

Центр детского плавания "КВА-КВА" поощрил три семьи: Сошниковых (снимок размещала Марина Сошникова), Михайленко (Надя Михайленко), Гребёлкиных (Ира Гребёлкина) подарочными сертификатами в бассейн.

Центр детского плавания "КВА-КВА" приглашает взрослых и малышей для занятий в чистом и теплом бассейне, где температура воды +30... +32, есть сауна.

Центр полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03.

Занятия с детьми, а там учатся плавать детив возрасте от 2-х месяцев, проводят опытные специалисты. Девиз центра - "Плавайте для здоровья и в удовольствие!"

Пекарня «Старый пекарь» вручила семье Ващенко (фото размещала Валентина Ващенко) подарочный сертификат на приобретения продукции пекарни.

«Старый пекарь» - это место, где вы сможете найти свежий хлеб, вкуснейшую выпечку и кондитерские изделия. Вся продукция содержит только натуральные ингредиенты: мука, вода, соль, закваска, живые дрожжи. Сотрудники пекарни принципиально не используют улучшители вкуса, эмульгаторы, стабилизаторы и прочие искусственные добавки.

Еще один наш партнер - компания «Арго». Пподарочные сертификаты на продукцию для здоровья и красоты от "Арго" получили две семьи: Розановых (фото размещала Элина Розанова) и Лисовых (Елена Лисова).

Подарок от "Арго" вручен Елене Лисовой.

Подарок от "Арго" вручен Елене Лисовой.

Деятельность компании «Арго», в основном, направлена на качественную продукцию для поддержания здоровья. Это косметические и профилактические препараты из натуральных компонентов. Сила сибирских трав - на страже вашего здоровья и молодости!

Компания «Нестле» выделила две семьи: Гусейновых (Нурлан Гусейнов) и Масленниковых (Людмила Масленникова). Эти семьи здорово сэкономят: пойдут за приобретением товаров в магазин бытовой техники М.Видео "Нестле" - одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков, присутствует на рынке уже более 150 лет, из них более 145 в России. В линейку продукции входит более двух тысяч брендов. От легендарных "Nescafe" и "Nespresso", до таких популярных локальных торговых марок, как "БонПари".

В России расположены десять фабрик, две из них в Вологде, на которых производят быстрорастворимые каши "Быстров" и детские каши "Nestle". Компания ведёт бизнес в 189 странах мира.

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