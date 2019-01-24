«Снежное чудо» свершилось!

«Комсомольская правда"-Вологодская область вместе с партнерами провела семейный фотоконкурс «Снежное чудо».

Зима - прекрасная пора для веселья всей семьи и, конечно, совместного создания фигур из снега. Снег в этом году, к сожалению, был сухой и не очень липкий. А чуда все-таки хотелось!

Вологодские семьи сплотились, не испугались сложных погодных условий, надели рукавицы и взялись за творчество.

Мы благодарим всех участников семейного конкурса «Снежное чудо» за то, что они не только создали фигурки, но и сфотографировались на их фонне, а фото разместили в нашей группе "ВКонтакте".

В жюри проекта - наши партнеры, и благодаря им, вместо пяти заявленных победителей, стало девять!

Евгения Смирнова получила сертификат от кафе "Красный мост"

Генеральный партнер АО «Шувалово» наградил семью Смирновых (фото размещала Евгения Смирнова) и вручил подарочный сертификат от кафе «Красный мост».

Вся семья Смирновых может насладиться праздничным обедом или ужином в кафе, расположенном в красивейшем месте областного центра или использовать сертификат при заказе аппетитных пирогов.

На сегодняшний день АО «Шувалово» одно из самых успешных предприятий по производству мяса свинины в Вологодской и Костромской областях. Продукция АО «Шувалово» является не только вкусной, но также качественной и полезной, так как компания производит и использует комбикорма собственного производства. «Шувалово» - бренд мясных и колбасных изделий.

Марина Сошниква получила сертификат от Центра детского плавания "КВА-КВА".

Центр детского плавания "КВА-КВА" поощрил три семьи: Сошниковых (снимок размещала Марина Сошникова), Михайленко (Надя Михайленко), Гребёлкиных (Ира Гребёлкина) подарочными сертификатами в бассейн.

Центр детского плавания "КВА-КВА" приглашает взрослых и малышей для занятий в чистом и теплом бассейне, где температура воды +30... +32, есть сауна.

Центр полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03.

Занятия с детьми, а там учатся плавать детив возрасте от 2-х месяцев, проводят опытные специалисты. Девиз центра - "Плавайте для здоровья и в удовольствие!"

Пекарня «Старый пекарь» вручила семье Ващенко (фото размещала Валентина Ващенко) подарочный сертификат на приобретения продукции пекарни.

«Старый пекарь» - это место, где вы сможете найти свежий хлеб, вкуснейшую выпечку и кондитерские изделия. Вся продукция содержит только натуральные ингредиенты: мука, вода, соль, закваска, живые дрожжи. Сотрудники пекарни принципиально не используют улучшители вкуса, эмульгаторы, стабилизаторы и прочие искусственные добавки.

Еще один наш партнер - компания «Арго». Пподарочные сертификаты на продукцию для здоровья и красоты от "Арго" получили две семьи: Розановых (фото размещала Элина Розанова) и Лисовых (Елена Лисова).

Подарок от "Арго" вручен Елене Лисовой.

Деятельность компании «Арго», в основном, направлена на качественную продукцию для поддержания здоровья. Это косметические и профилактические препараты из натуральных компонентов. Сила сибирских трав - на страже вашего здоровья и молодости!

Компания «Нестле» выделила две семьи: Гусейновых (Нурлан Гусейнов) и Масленниковых (Людмила Масленникова). Эти семьи здорово сэкономят: пойдут за приобретением товаров в магазин бытовой техники М.Видео "Нестле" - одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков, присутствует на рынке уже более 150 лет, из них более 145 в России. В линейку продукции входит более двух тысяч брендов. От легендарных "Nescafe" и "Nespresso", до таких популярных локальных торговых марок, как "БонПари".

В России расположены десять фабрик, две из них в Вологде, на которых производят быстрорастворимые каши "Быстров" и детские каши "Nestle". Компания ведёт бизнес в 189 странах мира.