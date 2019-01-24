2019-01-24T12:07:52+03:00
Общество

В Вологодской области на руках 13-летнего брата погибла 3-месячная девочка

Мальчику назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Иван Чухнин
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Вологодской области вновь погиб ребенок.

ЧП случилось Грязовце. Информация поступила 22 января около 13 часов.

Тело 3-месячной девочки было найдено родителями дома, без

видимых телесных повреждений обнаружено.

Как показали судебно-медицинские

исследования, проведенные на следующий день, смерть ребенка наступила в результате диффузной внутричерепной травмы.

Поэтому немедленно было возбуждено уголовное дело по признакам

преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство

малолетнего).

Работой на месте происшествия руководил заместитель

руководителя регионального управления СКР А.О. Коротких.

Как уже удалось установить, мать ребенка - 24-

летняя женщина пошла в поликлинику, а девочку и ее 2-летнюю сестру оставила под присмотром находившегося в гостях 13-летнего

племянника.

Пока никого не было дома, девочка умерла - об этом подросток сообщил в переписке с родственниками.

Как выяснили следователи, есть необходимость

проведения мальчику психолого-психиатрической экспертизы.

По его словам, он заботился о ребенке, укачивал и прижимал к себе. Но

спустя некоторое время он обнаружил, что двоюродная сестричка не подает признаков жизни. После этого он написал родственникам.

Возбуждено уголовного дела в отношении матери погибшего ребенка, оставившей его в опасности (ст.125 УК РФ).

В ходе следствия следователи намерены изучить условия жизни и воспитания детей.

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