Вологжанин убил беременную жену, прострелил участковому шею и покончил с собой

Кровавая драма произошла 20 января в Шекснинском районе Вологодской области.

Труп женщины, которая находилась на восьмом месяце беременности, был найден прямо на проезжей части.

Ее истерзанное тело нашел водитель мимо проезжающего автомобиля и немедленно сообщил в полицию.

Как уточнило региональное управление СК РФ, труп обнаружен около 17 часов 20 января на проезжей части автодороги по направлению в деревне Осютино Шекснинского района в одном километре от автодороги между деревнями Юрочкино и Славянка.

На место выехала следственная группа, которая установила, что это вовсе не ДТП: женщину зверски избили, она умерла от побоев.

Была установлена личность погибшей - местная жительница 1977 года рождения. Следователями был очерчен круг подозреваемых. В первую очередь, под подозрение попал ее супруг, с которым из-за семейных неурядиц она развелась.

Как выяснилось, трагедия начала разыгрываться Шексне - в доме на улице Ленина, где когда-то супруги жили.

В этом доме разыгралась кровавая драма. Стоп-кадр ВЕСТИ35.

После развода женщина вышла замуж, ждала от другого мужа ребенка, но оставалась прописаной по прежнему адресу, где жил бывший супруг. В тот день она пришла, по видимости, снять показания счетчиков. А экс-муж был дома.

По версии соседей, мужчина бил бывшую супругу в подвале битой и даже стрелял - в живот и голову. А затем вывез труп за пределы поселка. Об убийстве мужчина сообщил одному из знакомых. Тот позвонил в полицию.

На территории Шекснинского района была распространена ориентировка на мужчину и объявлен план "Перехват", были перекрыты дороги: у экс-супруга была автомашина "Нива".

Отрабатывать версию - где мог находиться подозреваемый, - отправился на служебном автомобиле участковый полиции Виктор Белинский. С ним был молодой стажёр.

Около шести часов вечера они въехали в деревню Покровское. Возле магазина на улице Молодежной стоял автомобиль подозреваемого.

Когда полицейский автомобиль приблизился к «Ниве», то прозвучал выстрел. Пуля пробила лобовое стекло и попала в шею участкового.

Далее, как сообщает пресс-служба УМВД области, полицейским пришлось уходить из-под обстрела: они покинули автомобиль через пассажирскую дверь.

По нашим данным, капитан полиции, несмотря на ранение, стал готовится к задержанию: он пытался перезарядить пистолет, но, из-за ранения, потерял патрон.

В это время подозреваемый покончил с собой.

Шекснинский участковый уполномоченный полиции, несмотря на тяжелое ранение, организовал охрану места происшествия: важно было, чтобы любопытные селяне не уничтожили улики.

Кроме того, следуя инструкции, он дошел до ближайшего магазина и там написал записку, в котором доложил о потере патрона к служебному пистолету.

"Шекснинский участковый уполномоченный полиции, несмотря на тяжелое ранение, продолжал охранять место происшествия,"- сообщает пресс-служба УМВД области.

Когда на место прибыли коллеги, то он, сдав пост, согласился на госпитализацию.

Сейчас он находится в больнице - состояние здоровья полицейского оценивается как тяжелое, его готовят к транспортировке в специализированную клинику Москвы или Санкт- Петербурга. Из-за ранения он не может говорить.

Эту версию подтверждает то, что в багажнике "Нивы" также оказались следы крови.

Как известно, погибшая работала в районнном центре - в Шексне, в частном бизнесе. Накануне Нового года она рассказывала знакомым, что у нее кто-то на стоянке испортил личный автомобиль.