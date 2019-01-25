2019-01-25T12:27:59+03:00
Общество

Родные пропавшего Даниила Репина обратились ко всем вологжанам

Поисковики ждут новой информации для продолжения поисков
Иван Чухнин
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Родные продолжают искать пропавшего 10 января 27-летнего Даниила Репина.

Как сообщала "Комсомолка", молодой человек ушел из дома 10 января утром, отправился в сторону работы, но так на нее и не пришел. 13 января родные написали заявление в полицию. Там сообщили, что его автомобиль - "Хендай Акцент" синего цвета не покидал границ города. Поиски сосредоточились в Вологде.

Фотографии Даниила Репина распространяют его родные.

Фотографии Даниила Репина распространяют его родные.

Однако, вскоре, 17 января, родные обнаружили его автомобиль на дороге между Новым источником и деревней Шеломово. В низине легковушка забуксовала, колесами был взрыт снег до земли.

В автомобиле были найдены все вещи Даниила, включая телефон и сигареты. На место выехал кинолог, однако собака не смогла взять след. Прошло много времени, прошел снег.

Как поясняют родные, 10 января Даниил последний раз включил телефон - по биллингу и определили местонахождение автомобиля. Местные жители видели, как он буксовал, но помощи не попросил.

Кроме того, владельцами двух домов деревни Шоломово, ( это в 2,5 км от брошеного автомобиля) были предоставлены видеозаписи, где 11 января в 5 часов утра по центральной дороге в сторону реки Тошня движется мужчина. Идет уверенно, без вещей, огдядываясь назад. На дорогу, по которой он приехал с трассы Вологда - Череповец, через деревню Палагино, он не свернул. По мнению родных, это Даниил. Местности он не знает, в этих местах знакомых и родных у него нет.

Больше мужчина, отец двух детей, не давал о себе знать.

Вот в такой куртке бирюзового цвета Даниил ушел из дома. Sportmaster.ru

Вот в такой куртке бирюзового цвета Даниил ушел из дома. Sportmaster.ru

В выходные на место выезжали посиковики АСО "Юк-СПАС". В субботу окрестности исследовали почти 40 волонтеров, были задействованы 12 снегоходов. В воскресенье поиски были сосредоточены на реке Тошня - там появилось множество прорубей.

Однако Даниил так и не был найден.

Как сообщает ПСО "ЮК-СПАС" в своей группе "ВКонтакте", поиски не будут продолжены до тех пор, пока не появится новая информаци.

Территория, где может находится Даниил, очень велика, поэтому вся надежда на местных жителей. Информация доведена до главы района Сергея Жестянникова, до сельских старост. Информация активно распространяется в социальных сетях, в том числе в группе районной газеты "Маяк", на телеканале "Русский Север".

Напомним, Даннил Репин - имеет рост около 180 сантиметров, был одт в пуховик "Colambia" бирюзового цвета, темные спортивные брюки и черные дутики. Если он сумел выйти на трассу, то может оказаться где угодно. Возможно, чтобы согреться, - бензин в автомашине закончился, сел аккумулятор, - он мог искать приют в чужом доме или бане.

Поиски сосредоточены вдоль дороги, параллельной трассе Вологда-Череповце.

Поиски сосредоточены вдоль дороги, параллельной трассе Вологда-Череповце.

Родные обратились ко всем вологжанам: "Просьба к вологжанам: если у вас или у кого-то из ваших знакомых есть возможность в ближайшие выходные (26-27 января) проверить свои дачные дома в Вологодском районе, пожалуйста, сделайте это, адресуйте друзьям или соседям по деревням эту просьбу. Проверять надо прежде всего: садоводческое товарищество "Родник-92" , а также деревни: Терпелка, Ерофейка, Лапач, Стризнево, Корюкино, Язвицево, Клюшниково, Князево, Шеломово, Палагино, Жуково, Широгорье, Сокольниково, поселок Новый Источник. Где-то были и поисковики, но бывают детали, которые бросаются в глаза лишь хозяевам. Где бы ни оказался Даня, его надо искать - нельзя просто ждать..."

Родители Даниила сегодня обследуют деревню Язвицево.

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