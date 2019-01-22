Дом купца Самарина восстанавливает историю семей Вологды начала прошлого века

Музей «Дом купца Самарина» в Вологде пополнил свой архив уникальными семейными материалами купеческих семей.

Дело в том, что в заповеднике прошла встреча с потомками известных в Вологде начала прошлого века семей - Воденко и Девятковых. Она объединила всех заинтересованных в восстановлении неизвестных страниц Вологды: музейщиков, историков, краеведов, работников библиотек и архивов, вологжан, которые неравнодушны к родному городу.

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Татьяна Вадимовна Громова, внучка Веры Ивановны Воденко и Фёдора Владимировича Девяткова, ещё в 2006 году нашла семейные фотографии, исследования которых продолжаются на сегодняшний день.

Здание пивзавода (нынешняя Челюскинцев).

В прошлый приезд Татьяна Громова рассказала о работе с семейными реликвиями. И после встречи нашлись люди, в том числе музейные сотрудники, готовые помочь. Местные краеведы помогли найти бесценную информацию о нескольких поколениях этих семей. К поискам подключился Владимир Александрович Воропанов - один из организаторов Вологодского генеалогического общества. Совместными усилиями удалось собрать уникальные материалы, обладающие исторической ценностью. "Дом купца Самарина" поддерживает отношения с потомками этих семей. Работники музея бережно относятся к полученным данным, понимая их ценность: в них отражена жизнь зажиточных семей того времени. Напомним, после 1917 года до начала 1990-х за демонстрацию богатства и роскоши грозило наказание не только владельцам имущества, но и тем, кто как-либо с ними связан. Так что свидетельств, особенно фотографий и писем сохранилось не так уж и много.

Марина Валерьевна Критская, заведующая музеем "Дом купца Самарина" рассказала о тех, почти утраченных страницах жизни вологодских купеческих семей. Это были люди довольно обеспеченные. Воденко имели в Вологде собственный пивоваренный завод «Новая Богемия» на территории усадьбы, которая располагалась на Власьевской улице - ныне это улица Челюскинцев, у берега реки Содима (нынешняя Золотуха). Сейчас вместо усадьбы и завода стоит панельный пятиэтажный жилой дом.

Как сообщает археолог и старший научный сотрудник музея – заповедника Надежда Геннадьевна Недомолкина, собираются оригинальные бутылки этой пивоварни.

Иван Осипович Воденко был австро-венгерским подданным, приехавшим в Российское государство, по приглашению работать в Россию. Работал, в частности, 10 лет на Архангельской пивоварне. Нередко посещал Новгородскую губернию, а именно Кириллов, где познакомился со своей будущей супругой, с которой они повенчались ещё далеко до переезда в Вологду. В Архангельске у них родилось четверо детей. В 1888 году он приобрел пивоваренный завод в Вологде, в 1889 году сюда переехала вся семья.

Портрет главы семейства.

Иван Осипович был чех. Недаром на пивоварне изготавливалось пиво различных сортов: портер, баварское, богемия... Вместе с этим, выпускались фруктовые вина и воды - наподобие современных лимонадов. Завод имел хорошую репутацию, в гости к Воденко приезжали владельцы крупных производств, в том числе и зарубежных. Дом всегда наполняли голоса, детей у Ивана Осиповича и его жены Любови Григорьевой было 10, и все они получили гимназическое образование. С ранних лет их приучали к труду, рукоделию и порядку. У каждой вещи было свое место, некоторые предметы домашнего обихода хранились в саше, которые на данный момент в отличном состоянии и хранятся у наследников.

Также семья Воденко выписывала собственный журнал с рукоделиями. У отца Федора Владимировича Девяткова и его братьев имелась экипажная мастерская, которая была отмечена серебряной медалью на Вологодской кустарной выставке. Семьи Воденко и Девятковы дружили. Укреплению отношений способствовал брак Веры Ивановны Воденко и Фёдора Владимировича Девяткова. Купцы вели активный образ жизни. Они часто устраивали велопоездки, пикникии праздники.

В фонде музея теперь есть множество фотографий, способных рассказать многое про образ жизни семьи. В основном на них присутствует не менее трех человек, что говорит о традиции вместе проводить время и совместно решать трудные вопросы. Казалось бы, что может быть лучше гармонии в жизни этих сплоченных семей? Любой бы желал оказаться на месте одного из их поколений. Но и сказкам приходит конец. В одном из писем Веры для Федора описано событие 1906 года в Вологде: на Народный дом имени А.С.Пушкина (это нынешний ТЮЗ) обрушился Черносотенный погром. Вера описывает, как мальчики, спасаясь от гибели, прятались на чердаках, а девочки в бочках...

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Новые поколения этих семей не забывают Вологду. И вместе с вологодскими музейщиками и архивистами восстанавливают странички истории семьи и города, которые, казалось, уж утрачены навсегда.Одно из этих писем можно увидеть в экспозиции музея. Далее была революция, которая, наверное, у всех без исключения, семей, изменила образ жизни. В октябре 1917 года жилищным фондом был составлен список, в котором были фамилии более 170 домовладельцев, которые должны были покинуть Вологду. В их число вошла семья Воденко. Но благодаря Федору Владимировичу Девяткову, который занял высокий пост при новой власти, им удалось остаться. Девятов стал первым комиссаром Северных железных дорог. К середине 20-х годов пивзавод начал разоряться и, в конце концов, в 1929 году семьям пришлось покинуть Вологду. Переехали в Новогиреево - это нынешний район Москвы. От прежней жизни остались лишь фотографии и воспоминания. Чтобы как-то выживать, им приходилось продавать рукоделия, предметы домашнего интерьера. Однако семьи до последнего оставались близки и поддерживали друг друга.

Новые поколения этих семей не забывают Вологду. И вместе с вологодскими музейщиками и архивистами восстанавливают странички истории семьи и города, которые, казалось, уж утрачены навсегда.