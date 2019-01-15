Вологодская школа превратилась в АТП, где ждут нового автобуса

Наталья Анатольевна Чуфикова, заместитель директора Белоручейской средней общеобразовательной школы по хозяйственной части, озабочена:

- С утра не могу добиться, чтобы дорогу от федеральной трассы до школы почистили. Как снег прошел - там месиво! Представьте - большой автобус со школьниками идет, а навстречу - фура. Автобус на колдобинах качает, того гляди - соскользнет. Не разминуться! Водитель ко мне приходит - лица нет. Говорит, сделайте что-то! С федеральной дорогой у нас таких проблем нет: очень быстро чистят, приводят в порядок. А вот что касается местных дорог - там все труднее, другие возможности и отношение к нам иное. И дорог, порой, нет. За Девятины, например, большой автобус не может ездить за школьниками, потому что там опасно. Хотя можно бы все сделать.

- Какие еще сложности в подвозе детей?

- Зарплаты у водителей очень небольшие. А они с 6 утра уже на линии. Днем есть небольшой перерыв, но домой возвращаются уже после 5 вечера. А поездки бывают не только по учебе и экзаменам. Но и в выходные в Вытегру: соревнования, на выступления, на концерты, олимпиады. Как их оплачивать? На следующий год запланирован рост зарплаты водителей, но всего на 4 процента.

Подвоз детей в Белоручейской школе - целая индустрия. Судите сами: ежедневно на учебу подвозят 176 (!) школьников. И столько же развозят по домам. Кроме заместителя директора по хозяйственной части (а у нее еще куча других обязанностей: отопление, снег, мел и тряпки, никто не отменял. Да и с бумагами, по тем же контрактам дел хватает.), двух водителей, в штате два сопровождающих - два специально обученных человека, отвечающих в том числе и за безопасность. Есть еще и механик. Согласно инструкций, это должен быть человеком с высшим образованием. Поэтому на него выучили учительницу иностранного.

Автопарк школы, в которой 530 учеников, солиден. Но только на первый взгляд: два автобуса из трех явно возрастные, поэтому то и дело ломаются.

Двум 22-местным ПАЗикам на двоих двадцать лет, еще один 34-местный ПАЗ школа получила год назад.

- С ремонтом - просто беда. Во-первых, за него, как правило, требуют предоплату и свои запчасти. Во-вторых, зачастую в местную ПАТП очередь, у ремонтников лишь одна смотровая яма.

Поэтому, когда что-то выходит из строя, начинается : автобус нужно транспортировать в Вытегру, там его продиагностируют, представят список запчастей и работ.

Затем начинается поиск денег, на который администрация района может ответить, мол ищите спонсора. Затем идет предоплата АТП...

Девятинам нужна новая школа.

Самое большое число привозных школьников - 143 человека, из Девятин. Школа в этом селе, что в 23 км от Вытегры и в 7 километрах от Белоручейской школы, уже отметила 145 лет, а вот до 150-летия не дотянула. Двухэтажное здание давно требовало ремонта, и в прошлом учебном году детей перевели в другое село.

Четкая работа школьных автобусов при старой технике и хроническом безденежье иногда сдает сбой. И, после того, как в ноябре после экзамена школьник ушел домой в Девятины пешком, терпение родителей лопнуло. Они стали требовать построить от властей давно обещанного - школу в Девятинах. И детский сад.

Как выяснилось, что юридически Девятинская начальная школа не закрыта до сих пор. Многие годы местным жителям обещали, что в селе построят новую школу, объединят ее с детским садом, который тоже находится в аварийном состоянии. Но после начала этого учебного года школа вдруг исчезла из всех программ...

Между тем трасса, связывающая Вологду, Вытегру и Медвежьегорск, является довольно оживленной трассой, по которой идут и большегрузы, и движение здесь очень активное. "Родители всегда в тревоге - дорога в школу небезопасна для детей," – поделилась представитель инициативной группы по сохранению Девятинской школы Надежда Никина.

В инициативной группе немало единомышленников:

- Конечно, людям нужна школа. Дорого? А если подсчитать затраты на подвоз? На горюче-смазочные, на запчасти и ремонты, то выйдет не менее двух миллионов рублей в год. А как оценить переживания родителей, отправивших школьников учиться за многие километры?

Инициативная группа по сохранению школы в Девятинах обратилась в ОНФ. И там провели заседание, на котором приняли участие педагоги, депутаты, эксперты, представители областного департамента образования.

Глава Вытегорского муниципального района Александр Зимин подтвердил, что проблема существует, подвоз детей в школы района часто вызывает нарекания: «Автопарк старый, школы не всегда могут своевременно оплатить ремонт техники, поэтому бывают ситуации, когда автобусы не выходят на линию».

«Ситуацию в Белоручейской школе и окрестных селах нельзя пускать на самотек, – уверена председатель областной профсоюзный организации образования Светлана Павлушкова. – Людям несколько лет обещали, что для их детей вот-вот построят новую школу, сейчас обстановка накалилась до предела. И в этой ситуации представители власти могут позволить себе сказать директору школы, которая жалуется на сломавшийся автобус, чтобы она нашла спонсоров, которые обеспечат подвоз детей. Нам кажется, что это неприемлемо».

Благодаря тому, что инициативная группа сумела поднять вопрос на областном уровне, появились конкретные предложения.

Как сообщает официальный сайт ОНФ, власти района пообещали промониторить всю ситуацию с автобусным маршрутом, обследовать все остановочные комплексы.

Департамент образования пообещал выделить в 2019 году Вытегорскому району три новых школьных автобуса.

Вместе с тем районные власти должны определиться со стратегией развития района - нужны ли им люди, а значит и школы и детские сады. То есть окончательно в вопросе о строительстве новой школы в Девятинах точка не ставится.

По мнению лидера профсоюзов Светланы Павлушковой, необходимо вписаться в существующие и вновь возникающие федеральные программы, способствующие развитию села, чтобы найти софинансирование для строительства.

При этом она сослалась на высшую власть: "Президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин поставил четкую задачу сохранить доступность школьного образования на селе. А значит, оптимизация школ, сокращение учебных мест и плохая организация подвоза школьников к месту учебы недопустимы".

P.S./ То, что школа выполняет, по сути, функции автопредприятия, вызывает изумление.

Почему бы перевозками не заняться специализированному предприятию?

- Да вы что, это такая ответственность! А сколько мороки! Какому частнику это надо? А не дай бог что случись - это же тюрьма! Сколько глав района поменялось, но взять ответственность на себя ни один не захотел. Только учителя, видимо, на этот подвиг способны, деваться им некуда, - прокомментировал нам человек из администрации Вытегорского муниципального района.

А в Белоручейской средней школе говорят, что если будет резервный автобус, то вообще никаких проблем с подвозкой детей не будет.

12 новеньких автобусов пришли в область. Но проблемы остались.

P.S.. Как стало извеcтно, в область поступила большая партия школьных автобусов. Мы связались с руководством Белоручейской школы, с уверенностью, что их "школьному АТП" обязательно выделят новую технику. Напомним, 175 детей ежедневно школа должна привезти на занятия и 175 развести по домам.

Директор Нэля Николаевна Мартынова нас, честно говоря, разочаровала:

- На столе лежит служебная записка от школьного водителя : нужно срочно покупать новую деталь, в противном случае подвоз детей будет сорван. А год только начинается, денег на запчасти, как водится, нет. Я вчера была в Вытегре, в управлении образования. Да, автобус пришел - один на район. Но передали его другой школе. Нам сообщили, что вы стоите в очереди, и надежда только на 2020 год.