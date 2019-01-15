Суд над вологодским дольщиком: люди с автоматами и украденный банннер остались за кадром

Сегодня, 15 января, состоялось заседание, где правительство Вологодской области обвиняет одного из дольщиков в несанкционированном митинге. Один из сотрудников УМВД представил постановление, что Алексей Тимофеев без согласования проведел несанкционированный митинг. Об этом около 11 часов сообщил в полицию работник Белого дома на улице Герцена, 2. Далее полицейские приехали на место и составили протокол об административном правонарушении.

Однако сам Алексей не согласен с формулировкой обвинения. Как он пояснил в ходе заседания, 25 октября у здания планировался одиночный пикет, на который он вышел с плакатом около половины одиннадцатого, разложил баннер и попросил его сфотографировать вологжанку Ольгу.

Административное дело на Алексея ТимофееваФото: vk.com

Около 11 из здания областного Правительства вышел охранник и попросил Алексея уйти. Однако тот не чувствовал за собой никакой вины и предложил вызвать полицию. Дальше события начали развиваться непредсказуемо. Обвиняемому пришлось играть «в догонялки» с общественным экспертом регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Артемом Филатовым, который выдернул из-под ног пикетчика баннер и побежал, скрывшись с ним за углом здания Правительства области.

В это время прибыл автомобиль председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко. Обманутый дольщик попросил спикера посетить идущий в это время в правительстве инвестиционный совет, возглавляемый губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Напомним, что около двух сотен вологжан ждут ответа на один и тот же вопрос, когда достроят дом на улице Сосновой, 6\8 в поселке Кувшиново. Срок сдачи серьезно нарушен, а вложившие миллионы в строительство новых квартир дольщики не только лишились денег, но и потеряли надежду на справедливость.

После визита на объект председателя областного Законодательного собрания Андрея Луценко сдать недостроенные здания пообещали до конца года. Однако к строительству так никто и не приступил.

В тот день часть заседания инвестсовета была посвящена рассмотрению вопроса обеспечения прав пострадавших участников долевого строительства. Поэтому 25 октября к Белому дому начали стягиваться и другие дольщики. Они прошли в холл.

Административное дело на Алексея ТимофееваФото: vk.com

Сегодня они пришли на судебное заседание и рассказали, что с улицы уже без баннера зашел Алексей, а после прибыли бойцы Росгвардии с оружием и встали на гранитных ступеньках. Ни о каких листовках или речевках даже речи не шло. Все ждали решения властей.

Административное дело на Алексея ТимофееваФото: vk.com

Как написали они в группе в соцсетях, подтянулась "АРМИЯ полицейских с НЕ игрушечными автоматами" и встала стеной, что бы "ни один волос дольщиков не проскочил через турникет святого заведения". Между тем, как пояснил вышедший к дольщикам глава Вологодского района Сергей Жестянников, вопрос по Сосновой 6/8 остается открытым…

Административное дело на Алексея ТимофееваФото: vk.com

Однако против Алексея Тимофеева было возбуждено и сшито пухлое административное дело из рапортов, протоколов и записей с видеокамер.

В итоге, выслушав все стороны, просмотрев 4 диска с видео Вологодский городской суд решил освободить Алексея Тимофеева от административной ответственности за отсутствием состава преступления.

Как пояснил Алексей, после того, как из-под его ног был выдернут баннер и по сути, он был украден, дольщик обратился в полицию. Полиция же предоставила ответ, что "утерянный Вами баннер приобщен к административному делу". Как выяснилось гражданин Филатов принес его в полицию и сообщил, что нашел его за углом ресторана "Верещагин", который является пристройкой к зданию Правительства области.

Такая версия, видимо, полицию устроила. Между тем видео о произошедшем существует, но сегодня в ходе рассмотрения дела оно не было предоставлено.