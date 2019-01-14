В Вологде с 19 января начинаается прием заявлений в первые классы

В Вологде начинается прием заявлений в первые классы на предстоящий учебный год.

Прием заявлений в первые классы должен стартовать во всех учебных заведениях до 1 февраля и продлится до 30 июня. Но в некоторых учебных заведениях заявления начнут принимать уже 19 января, еще часть - с 26 января.

Всего в Вологде 1 сентября приступят к учебе 154 первых класса, это на три больше, чем годом ранее.

15 классов, как и в прошлый год, предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сохраняется прием и в начальную школу-детский сад № 98 «Хрусталик», две коррекционные школы.

В основе укомплектования школ по-прежнему лежит территориальный принцип: за каждым учебным заведением закреплена определенная территория.

Этот список не претерпел серьезных изменений, за исключением Водников, где построена новая школа № 42.

Территории улиц Северной и Карла Маркса, относящихся к школам №№ 12, 14, 17, 42, мы распределили по учебным заведениям так, чтобы первоклассникам не пришлось переходить крупные дороги для посещения своей школы.

Что касается школы № 1 с изучением английского языка и гимназии № 2, то за ними закреплены все улицы города Вологды, то есть подать заявление в первый класс могут семьи, проживающие в любом микрорайоне.

Как пояснила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева, подать заявление на прием ребенка в первый класс можно непосредственно в школе или через портал госуслуг, что является наиболее удобным вариантом.

Если школа по какой-либо причине отказала в предоставлении места, заявление с приложенным отказом необходимо направить в Управление образования по адресу: ул. Козленская, 6.

Добавим, прием заявлений для детей, не проживающих на закрепленной территории, начнется с 1 июля 2019 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.