2018-12-29T17:14:59+03:00
Дом. Семья

Дед Мороз едет в Вологду в сопровождении байкеров

Иван Чухнин
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский Дед Мороз приедет на зажжение новогодних огней в Вологде в сопровождении колонны байкеров.

30 декабря на пл. Революции в 18 будет дан старт проекту «Рождественская сказка в Вологде». Новогодние огни на главной елке города зажгут российский Дед Мороз и его гостья - архангельская Царевна Морошка.

Каждый раз зимний волшебник прибывает в Вологду на необычном транспорте. В этом году сопровождать его будут 10 байкеров из вологодского мотоклуба «Дикий ветер». Праздничный кортеж проедет по одной из центральных улиц Вологды. Дед Мороз и Царевна Морошка будут находиться в колясках двух мотоциклов «Урал» и приветствовать горожан и

гостей города. Сказочные персонажи прибудут в Вологду со своей свитой. Царевна Морошка подготовила для вологжан творческий подарок, который покажет на сцене, и предновогодние сюрпризы. Мэр Вологды Сергей Воропанов также вручит долгожданным гостям сувениры. Деду Морозу достанутся лыжи, украшенные вологодской росписью по серебру. Это новое направление, в основе которого лежит хохломская роспись, но при этом используется другая цветовая гамма: сине-серебристые узоры с орнаментом из северных ягод, цветов и трав. Царевне Морошке преподнесут туесок, украшенный традиционной борецкой росписью. Оба подарка подготовили для зимних чародеев вологодские мастера.

Дед Мороз и Царевна Морошка вместе с вологжанами зажгут огни на новогодней елку, будут водить хороводы и петь песни. Это событие даст старт насыщенной программе проекта «Рождественская сказка в Вологде».

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние и рождественские гулянья будут проходить в областной столице вплоть до 8 января. Вологжане и туристы смогут побывать в «Средневековой деревне», увидеть яркое шоу каскадеров, принять участие в «Морозном квесте», празднике «Новогодние покатушки». Также они смогут присоединиться 7 января к рождественской акции на Кремлевской площади, когда одновременно над городом зазвучат 2019 колоколов и колокольчиков в честь наступившего Нового года и Рождества.

Подробная программа мероприятий размещена на сайте Администрации города Вологды. Добавим, что проект «Рождественская сказка в Вологде» вошел в десятку самых ожидаемых новогодних событий в России. Также он был признан лучшим на Всероссийском конкурсе событийного туризма.

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