2018-12-29T16:22:11+03:00
Общество

Новый конкурс "Комсомолки": «Снежное чудо»

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В предверии Всемирного дня снега, который будет 20 января, холдинг «Комсомольская правда – Вологодская область» вместе с партнерами проводит новогодний семейный конкурс «Снежное чудо».

С 29 декабря по 20 января 2019 года редакция «Комсомольской правды» ждет от вологжан фотографии сказочных, интересных, снежных построек и фигур. Конечно же, на фоне построек должны быть сами авторы шедевра!

Приветствуется оригинальность идеи, цветовое оформление и завершенность образа.

Работы нужно размещать до 18:00, 20 января в нашей группе "ВКонтакте". Подведение итогов и вручение подарков состоится уже 21 января.

На кону - пять ценных подарков от наших спонсоров.

В жюри проекта - наши партнеры, а именно:

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Генеральный партнер АО «Шувалово». На сегодняшний день АО «Шувалово» одно из самых успешных предприятий по производству мяса свинины в Вологодской и Костромской областях. Продукция АО «Шувалово» является не только вкусной, но также качественной и полезной, так как компания производит и использует комбикорма собственного производства. «Шувалово» - бренд мясных и колбасных изделий.

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К компании АО «Шувалово» присоединяются наши партнеры: Центр детского плавания "КВА-КВА". Центр приглашает взрослых и малышей для занятий в чистом и теплом бассейне, где температура воды +30... +32, кроме того есть сауна. Центр соответствует требованиям СанПиНа. Занятия с детьми в возрасте от 2-х месяцев проводят опытные специалисты. Производится обучение плаванию. Девиз центра - "Плавайте для здоровья и в удовольствие!"

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«Старый пекарь» — это место, где каждый сможет найти свежий хлеб, вкуснейшую выпечку и кондитерские изделия. Вся продукция содержит только натуральные ингредиенты: мука, вода, соль, закваска, живые дрожжи. Здесь принципиально не используются улучшители вкуса, эмульгаторы, стабилизаторы и прочие искусственные добавки.

Деятельность компании «АРГО» в основном направлена на качественную продукцию для поддержания здоровья. Это косметические и профилактические препараты из натуральных компонентов. Сила сибирских трав на страже вашего здоровья и молодости!

«Нестле» - одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков, работает на рынке уже более 150 лет, из них более 145 - в России. В линейку продукции входит более двух тысяч брендов. От легендарных "Nescafe" и "Nespresso", до таких популярных локальных торговых марок, как "БонПари". В России расположены десять фабрик, две из них расположены в Вологде, на которых производят быстрорастворимые каши "Быстров" и детские каши "Nestle". Компания ведёт бизнес в 189 странах мира.

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