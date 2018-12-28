"Зимний калейдоскоп" - фестиваль малых театров - пройдет в Вологде

Первый открытый фестиваль малых театральных форм «Зимний калейдоскоп» пройдет в Вологде с 5 по 6 января.

Возможность побывать в роли актера, режиссера и сценариста появится у каждого вологжанина.

Организатором фестиваля выступает молодежный центр «ГОР.СОМ 35».

В программе фестиваля примут участие любительские театры. Кроме вологжан намерены прибыть гости из Тольятти.

Программа уже известна. 5 января пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от актрисы вологодского ТЮЗа Елены Авдеенко, а резидент топ-10 Екатерина Дмитриева поделится секретами успеха публичных выступлений.

Сценические миниатюры подготовили клуб «КЛАД» и творческая мастерская «Театр Эмоций».

Гости продолжат погружаться в суть актерской игры и 6 января. О «Слове в жизни и на сцене» расскажет преподаватель студии «ПодРосток» Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Слинкина.

А примеры театрального мастерства покажут актеры театров «Острова», «Аквариум», «ПодРосток».

7 января вологжанам расскажут о творческой профессии режиссера. В этот день пройдет творческая беседа с Екатериной Щекотуровой, представляющей «Театр марионеток».

Мастер-классы по режиссуре и выбору литературного материала также проведут Вадим Домбровский и Всеволод Чубенко.

Клуб «Счастливая семья» представит «Рождественские истории», а приятным сюрпризом для вологжан станет выступление театра кукол и масок «Буратино» из Тольятти. Завершится день литературным вечером и битвой чтецов.

Добавим, фестиваль проводится при поддержке городских властей.

Посещение всех мастер-классов и спектаклей бесплатное. Если вы хотите принять участие в каком-либо фестивальном мероприятии, то нужно заранее регистрироваться по телефону: 8-953-515-66-08.

12+