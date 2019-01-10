2019-01-10T12:30:55+03:00
Общество

Более 200 тысяч человек провели новогодние каникулы на Вологодчине

Такие цифры озвучили Владимир Осиповский
Иван Чухнин
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Департамент культуры и туризма обнародовал цифры итогов зимнего туристского сезона 2018 – 2019 года.

На Вологодчине провели праздники почти 205 тысяч человек, это на 16 процентов больше, чем в прошлый год.

172 тысячи человек – это экскурсанты, то есть те, кто приехал в регион менее чем на 24 часа. На увеличение количества экскурсантов повлияли мягкая погода погодные условия и интересные предложения музеев. 204 тысячи гостей – это новый рекорд для региона.

В Великоустюгский район приехали около 100 тысяч человек, 68 тысяч из которых - побывали в гостях у Деда Мороза. Новый год на территории вотчины новогоднего волшебника собралось 3 тысячи гостей.

- Всего за время каникул в Великом Устюге побывали 16 туристических поездов и 106 автобусов, - рассказал начальник Департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

Самыми популярными туристическими объектами области стали: Вологодский Кремль, музей Кружева, Архитектурно-этнографический музей Семенково и Музей фресок Дионисия.

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