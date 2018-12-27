АО "Шувалово" поздравляет вологжан с Новым годом

Уважаемые коллеги, партнеры и дорогие вологжане!

Вот и завершается 2018 год - напряженный, насыщенный и плодотворный. От имени всего коллектива АО «Шувалово» разрешите поздравить Вас с Новым Годом и Рождеством! Хотим поблагодарить Вас за успешное сотрудничество в уходящем году и верим, что наступающий год будет для Вас еще более плодотворным и удачным! Желаем вам энтузиазма в работе, стремления к успеху, достатка в жизни. Пусть новый год станет годом наших совместных побед и достижений, принесет новые возможности, свежие идеи, процветание в работе и счастье в личной жизни.А самое главное хотим вам от души пожелать здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. А будет здоровье, мы сможем добиться и всего остального. Благополучия вашим семьям, радости и тепла вашим сердцам.

С уважением Владимир Комин и коллектив АО «Шувалово»

На сегодняшний день АО «Шувалово» одно из самых успешных предприятий по производству мяса свинины в Вологодской и Костромской областях.Это мясоперерабатывающее предприятие замкнутого цикла полностью обеспеченное своей сырьевой базой. В состав АО «Шувалово» входят 3 свинокомплекса мощностью 70 тысяч голов, которые обеспечивают бесперебойное производство высококачественной продукции. «Шувалово» - бренд мясных и колбасных изделий. Знаменит и шуваловский бренд «Слобода» - «слободская» свинина по праву снискала заслуженный авторитет в регионе.

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Но в первую очередь «Слобода» - это племенной репродуктор. Он был создан совместно с ирландской компанией«Hermitage Genetics». Сегодня партнером АО "Шувалово" по племенному разведению является глобальная генетическая компания PIC, частью которой стал «Hermitage Genetics». Центр появился при финансовой помощи Сбербанка России и поддержке правительства Вологодской области. С 2014 года ведётся непрерывная работа по улучшению завезённых пород, за счет применения программы разведения BLUP, а также импорту лучшего семенного материала. В кругу специалистов свиноводческой отрасли ПР «Слобода» известен по всей России.

Уже более 4-х лет репродуктор отгружает высококачественный племенной молодняк в свиноводческие предприятия по всей РФ. Племенные животные были реализованы в более чем 30 регионах страны: от Иркутской области до Крыма, от Архангельска до Красноярского края. Начиная с 2014 года, на племенное разведение было реализовано более 12800 голов, в том числе на экспорт за границу – в солнечную Армению.

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Собственный комбикормовый завод – единственное предприятие в Костромской и Вологодской областях, которое производит в широком ассортименте полнорационные комбикорма для любых видов сельскохозяйственных животных и рыбы.

Ежемесячная номенклатура более 100 рецептов производится для каждого клиента с учетом их требований и пожеланий. Комбикормовый завод производит корма не только в соответствии с требованиями ГОСТа, а также по рекомендациям компаний – производителей генетики.

Высокое качество кормов достигается компьютеризированным дозированием компонентов, биобезопасность корма и стабильность гранулы достигается на 3х линиях гранулирования, производительностью 30 тонн/час. Всё входящее сырьё допускается к переработке только после лабораторного контроля, в т.ч. с использованием NIR спектрометра.

В итоге, достигается высокое качество кормов, улучшается их питательные свойства и безопасность. Таким образом, продукция АО «Шувалово» и других потребителей наших комбикормов является не только вкусной, но также качественной и полезной.

На сегодняшний день Россия полностью обеспечена свининой собственного производства. Запущенные в последние 10 лет фермы, а также проекты, которые выходят на производственную мощность в 2018-2019гг полностью закрывают внутренние потребности. И теперь отрасль внимательно изучает экспортные каналы сбыта.

При такой острой конкуренции среди свиноводов руководство АО "Шувалово" не перестаёт думать о развитии, работать на перспективу. В январе 2019 года в Костромской области запускается первая очередь проекта молочно-товарной фермы на 1200 фуражных голов крупного рогатого скота. Это новое направление для компании, в котором ещё только предстоит добиваться успехов и доказывать свою способность работать в разных сферах сельского хозяйства.

Для постоянного и поступательного развития, важны и менеджмент, и логистика, и финансовое планирование, производственные активы. Но руководство не скрывает, что успех предприятия в основном зависит от коллектива профессионалов, от каждого, кто здесь трудится.

Надеемся, что 2019 год желтой земляной Свиньи, станет успешным не только для производителей сельскохозяйственной продукции, но и для всех жителей нашей большой, многонациональной страны.

По мнению некоторых астрологов, ситуация в мире в 2019 году будет относительно стабильной. Кризис, к сожалению, никуда не денется, однако курс на стабилизацию уже взят, осталось набраться терпения – потихоньку, помаленьку и мы выберемся из финансовой ямы.

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*Свинья в восточном календаре считается самым семейным животным. Хрюшка может сутками пропадать на работе, ездить по командировкам, и покорять новые горизонты, но любые её действия направлены на благо родственников. Для Свиньи дом действительно крепость, и она старается сделать всё, чтобы жилище было уютным и комфортным, а домочадцы оставались сытыми, довольными и счастливыми.