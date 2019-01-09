Восходящая звезда эстрады Монеточка назвала в числе любимых поэтов Нату Сучкову

Восходящая звезда эстрады, которую сравнивают с Земфирой, среди любимых поэтов назвала вологжанку Нату Сучкову.

Интервью Сергея Минаева с певицей опубликовал журнал "Эсквайр".

На вопрос известного журналиста "Кто твои любимые поэты?" Монетка ответила, что очень любит поэзию Набокова - " Просто тащусь. Прочла, наверно, всю. Очень нравится Мандельштам...". И через запятую называла - "некоторые современные поэты, например, Глория Горе, Ната Сучкова. Если не знаете - погуглите и почитайте..."

Наш корреспондент связалась с Натой Сучковой:

- Да это было давно! Что вдруг все вспомнили?

- Время, знать, пришло. Не знала я - кто такая Монеточка. Ната, ты до этого песни ее слушала?

- Да, слышала одну песню. И даже тебе на стену в соцсетях размещала - про древнерусское искусство.

- А после того, как упомянула, слушала еще?

- Конечно! Но это же естественно! Конечно, приятно.

- И как тебе ее песни?

- Монеточка - она еще очень молодая девушка. Пишет песни, которые можно слушать - это не попса. Там есть и сарказм, и ирония, и стеб. Все это довольно интересно. Тексты сами по себе - ммм .. даже не знаю с чьими сравнить. Словом, они сами по себе. Музыкальное сопровождение - обезличенный электрический звук, как, например, у Глюкозы.

- А лично вы знакомы?

- Нет, с ней мы не пересекались, не общались. Но что упомянула - да, приятно. Повторюсь - это не попсовая девочка, а девочка, которая читает.