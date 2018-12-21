В Вологде появились детские сады "Капелька" и "Звездочка"

В Вологде зарегистрированы новые детские сады "Звездочка" и "Капелька".

Решение было принято на сессии Вологодской городской Думы.

Сами здания примут детишек оченью следующего года, однако документально они уже существуют.

Детские сады №117 «Капелька» на улице Возрождения и №118 «Звездочка» в Осановском проезде получили свои названия. А бюджете будущего года было предусмотрено финансирование на осуществление образовательной деятельности этих новых учреждений образования.

На оплату труда и учебные расходы в детском саду на 250 мест «Звездочка» парламентарии направили 6,7 млн рублей. На аналогичные расходы саду «Капелька» на 350 малышей выделено 9,7 млн рублей.

Детские сады станут самостоятельными учреждениями. Еще два детских сада станут филиалами: на улице Северной - дошкольного учреждения №100, а сад на Молодежной – филиалом 108-го.

Все объекты будут сданы летом 2019 года, и 1 сентября учреждения откроют свои двери для 1200 малышей.

Такую задачу поставил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.