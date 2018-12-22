Открытый турнир по кроссфиту прошёл в Вологде (ФОТО, ВИДЕО)

Открытый турнир «Crossfit Gymnastics» прошёл в Вологде в субботу, 22 декабря. Соревнования по этому направлению в нашем городе проводились впервые. Ранее атлеты соревновались только в классическом кроссфите. Основное отличие «Crossfit Gymnastics» в том, что при выполнении комплексов упражнений спортсмены не используют никакой инвентарь. Они выполняют отжимания, приседания, упражнения на кольцах, турнире и канате.

В данном направлении кроссфита атлеты не используют дополнительный инвентарьФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Участниками открытого турнира стали вологжане, череповчане и гости из Ярославля. Продемонстрировать свою силу и выносливость решили всего 34 спортсмена.

«На турнире две категории участников: спортсмены и начинающие. Первые более опытные, соответственно, для них мы подготовили более жёсткие комплексы. Для тех, кто первый раз участвует в соревнованиях, конечно, задания помягче, то есть нагрузка у ребят разная. Но соревнования есть соревнования, поэтому участникам достаточно тяжело. В целом всё весело, но в то же время напряженно, потому что каждый хочет показать свой результат», - рассказал корреспонденту КП главный судья соревнований Руслан Присада.

Мужчины выступили в двух категориях: "Спорт" и "Фитнес"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Организаторы соревнований – спортивный клуб «Цех» и вологодская команда по кроссфиту «Реактор». Они разработали для участников турнира три разных комплекса упражнений. Их спортсмены выполняли по очереди группами по 3-6 человек. На каждый выход участникам отводилось определённое время, за которое они должны были повторить комплекс максимальное количество раз. Спортсмены подтягивались на кольцах и турнике, делали обычные отжимания и в стойке на руках, приседали, лазали по канату, ходили на руках.

Девушки выступали в одной общей категорииФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я фитнес-тренер. Кроссфитом никогда не увлекалась. Это мои первые соревнования. Я просто сама с собой поспорила, что сделаю это, попробую. Это нереально круто! Настоящая «заруба», - поделилась впечатлениями от соревнований участница Екатерина Смирнова.

Стоит отметить, что в числе участников турнира «Crossfit Gymnastics» оказалось около 10 представительниц прекрасного пола, которые так же усердно, как и мужчины, выполняли все комплексы.

Один из элементов - отжимания в стойке на рукахФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В Вологде на соревнованиях я выступаю первый раз. И вообще в категории «Женщины» соревнуюсь впервые, мне 15 лет. Кроссфитом я занимаюсь около года. Честно говоря, я думала, что будет сложнее, я приехала с целью - не занять последнее место. Пока что держусь. Мне всё нравится, хорошо, штангу не надо тягать, так легче. Зал очень хороший, судейство прекрасное», - рассказала «Комсомолке» представительница Ярославля Анна Передельская.

Самой многочисленной на соревнованиях стала команда вологжан. Они выступали в обеих категориях участников.

На выполнение каждого комплекса участникам отводилось определённое времяФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Результаты для меня положительные, потому что мне нравится функциональное многоборье и я ему посвящая какое-то время, но это не основной вид спорта, которым я занимаюсь. Тем не менее, это круто. Много положительных эмоций, потому что ты выходишь за рамки своих возможностей, преодолеваешь себя. Это даёт колоссальный рост», - поделился впечатлениями один из участников турнира, вологжанин Сергей Кузьминский.

Самой юной участницей турнира стала 15-летняя спортсменка из ЯрославляФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

И вологжане, и гости показали достойные результаты. На протяжении всего турнира хозяева соревнований лидировали в категории «Фитнес». Приезжие же атлеты наоборот – в категории «Спорт».

«Я тренер по тяжелой атлетике, но занимаюсь целенаправленно не только этим видом спорта, но и кроссфитом. Стараюсь тренировать сердце и все системы, которые включает в себя гимнастика, потому и решил попробовать себя на соревнованиях. Комплексы составлены отлично. Соперники очень достойные, показывают высокий уровень, особенно те, кто занимается воркаутом и гимнастикой. Они задают очень высокую планку», – рассказал ярославский спортсмен Роман Ушатов.

В одном из комплексов атлетам пришлось лазать по канатуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Соревнования продолжались с 11 до 17 часов. Всё это время между участниками шла напряженная борьба за лидерство.

«Борьба между участниками развернулась очень серьезная. Лидеры очень плотно идут друг за другом. Третье место на данный момент делят три человека. И всё решают буквально какие-то секунды, где-то одно повторение, где-то два. Конкуренция очень высокая», - пояснил главный судья соревнований Руслан Присада.

Все три комплекса упражнений шли в зачёт соревнований. За каждый из них спортсмены получили баллы, которые затем суммировались и дали итоговый результат.

Между участниками развернулась серьёзная борьба за лидерствоФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Первое место в категории «Спорт» у мужчин занял череповчанин Дмитрий Зимин, серебро досталось ярославцу Роману Ушатову. И замыкает тройку лидеров вологжанин Александр Коломиец.

Среди начинающих спортсменов всего медали завоевали хозяева турнира. Лучший результат показал Дмитрий Коржавин. На втором месте Кирилл Сухих. И бронза досталась Антону Долгову.

В женском дивизионе была одна общая категория. Золото турнира завоевала гостья из Ярославля Оксана Базлова. Второе место заняла также представительница ярославской команды Анна Передельская. И на третьей строчке вологжанка Анна Клюковкина.