В Вологде прошел конкурс рисунков "Юный пешеход"

В Вологде прошел конкурс детского рисунка «Юный пешеход». Конкурс дал возможность проявить творческие таланты самых маленьких - тех, которые еще ходят в детский сад.

Во время выполнения рисунков дети знакомились с Правилами дорожного движения, узнавали о необходимости соблюдать их, правильно переходить дорогу и как важно различать сигналы светофора.

Фото предоставлено отделом ГИБДД ВологдыФото: Иван Чухнин

Конкурс был массовым: в мероприятии приняли дети из 46 детских садов областной столицы

Жюри оценило более 70 работ. В основном, это рисунки акварелью, гуашью, а также карандашом с использованием ааппликаций.

Как сообщили в отделе ГИБДД Вологды: "В своих работах дети воплотили собственное видение безопасной дороги. Радует, что малыши не забыли про отражающие элементы, которые на рисунках носят не только дети, взрослые, но и обитатели леса".

Итоги городского этапа конкурса «Юный пешеход» уже известны.

Фото предоставлено отделом ГИБДД Вологды

Победителями стали:

1 место Смирнов Михаил, 6 лет, МДОУ «Детский сад № 56»

Нарывкин Денис, 6 лет, МДОУ «Детский сад № 88»

Соколова Ольга, 6 лет, МДОУ «Детский сад № 106»

2 место Шанькова Анастасия, 6 лет, МДОУ «Детский сад № 3»

Карачумова Кира, 5 лет, МДОУ «Детский сад № 33»

Кузнецов Никита, 5 лет, МДОУ «Детский сад № 86»

3 место Чистякова Ульяна, 5 лет, МДОУ «Детский сад № 65»

Соколова Варвара, 6 лет, МДОУ «Детский сад № 98»

Березина Виктория, 6 лет, МДОУ «Детский сад № 58»

Все участники конкурса награждены дипломами.

Сейчас начинается областной этап конкурса. Итоги которого будут известны к Новому году.