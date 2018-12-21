2018-12-21T17:09:35+03:00
Происшествия

12-летнюю приемную дочь изнасиловал священник из Липина Бора

Матушка против и показывает обратные стороны следствия
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Что же было на самом деле?Что же было на самом деле?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Настоятель одного из храмов Вологодчины изнасиловал приемного ребенка. Областной следственный комитет РФ сообщает, что супруга батюшки препятствует расследованию уголовного дела. Женщина является опекуном 12-летней девочки и уверена, что семью священника преследуют правоохранительные органы. Она рассказала pravoz.ru, что 9 октября нагрянули следователи, я долго не могла поверить в то, что это происходит наяву. Даже пальто не сняла, так и просидела весь обыск в коридоре. Изъяли технику, нижнее белье мужа. После этого, как призналась опекунша, они уехали в Новороссийск, и девочка прошла осмотр в нескольких клиниках у квалифицированных детских гинекологов. Их ответ был, что девочку никто не трогал.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый неоднократно совершал развратные действия с 12-летней девочкой. Сам подозреваемый был задержан и арестован 9 октября. В квартире проведен весь комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допрос обвиняемого и проверка показаний на месте. Сейчас вещдоки и осмотры девочки направлены на экспертизу. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

О действиях матушки в пресс-службе Вологодской области пояснили, что «опекун девочки в ходе следственных действий не давала ей самостоятельно отвечать на вопросы, постоянно поправляла ее, повышала голос, отказывалась подписывать протоколы следственных действий, фактически воспрепятствовав свободному волеизъявлению ребенка. Своими действиями, а также широким оглашением обстоятельств дела, женщина усугубила для девочки психотравмирующую ситуацию, последствия которой могли быть минимизированы следствием при адекватном поведении опекуна, в обязанности которого входит, прежде всего, защита интересов ребенка, а не супруга».

Сейчас подросток изъят из семьи направлен для реабилитации в специализированное детское учреждение. Расследование продолжается.

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