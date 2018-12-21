12-летнюю приемную дочь изнасиловал священник из Липина Бора

Настоятель одного из храмов Вологодчины изнасиловал приемного ребенка. Областной следственный комитет РФ сообщает, что супруга батюшки препятствует расследованию уголовного дела. Женщина является опекуном 12-летней девочки и уверена, что семью священника преследуют правоохранительные органы. Она рассказала pravoz.ru, что 9 октября нагрянули следователи, я долго не могла поверить в то, что это происходит наяву. Даже пальто не сняла, так и просидела весь обыск в коридоре. Изъяли технику, нижнее белье мужа. После этого, как призналась опекунша, они уехали в Новороссийск, и девочка прошла осмотр в нескольких клиниках у квалифицированных детских гинекологов. Их ответ был, что девочку никто не трогал.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый неоднократно совершал развратные действия с 12-летней девочкой. Сам подозреваемый был задержан и арестован 9 октября. В квартире проведен весь комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допрос обвиняемого и проверка показаний на месте. Сейчас вещдоки и осмотры девочки направлены на экспертизу. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

О действиях матушки в пресс-службе Вологодской области пояснили, что «опекун девочки в ходе следственных действий не давала ей самостоятельно отвечать на вопросы, постоянно поправляла ее, повышала голос, отказывалась подписывать протоколы следственных действий, фактически воспрепятствовав свободному волеизъявлению ребенка. Своими действиями, а также широким оглашением обстоятельств дела, женщина усугубила для девочки психотравмирующую ситуацию, последствия которой могли быть минимизированы следствием при адекватном поведении опекуна, в обязанности которого входит, прежде всего, защита интересов ребенка, а не супруга».

Сейчас подросток изъят из семьи направлен для реабилитации в специализированное детское учреждение. Расследование продолжается.