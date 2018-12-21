2018-12-21T12:23:45+03:00
Экономика

В Вологде принят бюджет города на 2019 год

Депутатами сохранены все льготы и социальные обязательства
Иван Чухнин
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Фото пресс-службы Вологодской городской Думы.Фото пресс-службы Вологодской городской Думы.
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На 41-й сессии Вологодской городской Думы был утвержден главный финансовый документ бюдет 2019 года. По нему Вологда будет жить в 2019 году.

Согласно ему, в следующем году объем доходов составит более 8,1 млрд. рублей. Расходная часть – более 8,3 миллиардов.

Дефицит бюджета составит 7,8 процента. Однако, к 2020 году ситуация должна нормализоваться.

Бюджет остается социальноориентирован: порядка 65 процентов расходов бюджета будет направлено на социальную сферу. Большая доля денежных средств предусмотрена на финансирование сферы образования.

Увеличение расходов связано с расширением сети учреждений социальной сферы: строительством новой школы на улице Северной, переходом в муниципалитет двух дошкольных учреждений, расширением филиальной сети учреждений дополнительного образования и открытием новых детских садов.

«Впервые бюджет при рассмотрении на комитетах, на публичных и депутатских слушаниях поддержан практически единодушно. В будущем Вологда должна реализовать целый комплекс крупных инфраструктурных проектов и большинство из них – поручения губернатора области с градсовета. Колоссальную сумму субвенций и субсидий нам направляет глава региона. В будущем году будут строиться 4 новых детских сада. До этого долгие годы мы вынуждены были возводить пристройки, открывать дополнительные группы», - пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Сферу городского хозяйства также вошла в число приоритетных - на нее потратят почти четверть расходов бюджета. Это, главным образом, средства на муниципальное софинансирование программы «Городская среда» и ремонт дорог.

На дороги города будет направлено более 1 млрд рублей. "В планах отремонтировать ряд магистральных улиц, большая часть из которых находится в районе Заречья", - пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

При этом в бюджете сохраняются все льготы и социальные обязательства. В частности, выплаты донорам, компенсации за найм жилья молодым медработникам и доплата на питание школьникам.

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