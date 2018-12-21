В Вологде появился областной Совет отцов

В Вологде появилась новая общественная организация - областной Совет отцов. Она была создана 20 декабря в Общественной палате Вологодской области.

В организацию вошли представители Администрации города Вологды и сельских поселений, Родительского комитета Вологды, а также сфер медицины, спорта, образования, офицеры запаса МВД, бизнесмены из Вологды, Череповца, Грязовца.

Как сообщает пресс-служба городской Думы. председатель Совета был избран заместитель председателя постоянного комитета по вопросам местного значения и законности Вологодской городской Думы Игорь Катухин. Кстати, он - отец четверых детей.

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Приоритетом деятельности Совета признан вопрос безопасности детей.

Первым мероприятием организации станет рейд по торговым точкам Вологды, в которых осуществляют продажу пиротехники. Он пройдет в предновогоднеее время.

В планах областных активичтов – привлечение к работе представителей всех районов Вологодской области, а также участие во Всероссийском совещании руководителей Советов Отцов, которое назначено на начало 2019 года.