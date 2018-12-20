2018-12-20T14:42:15+03:00
Общество

Вологда получила к Новому году обновленный железнодорожный вокзал

Он оформлен в фирменном вологодском стиле
Иван Чухнин
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Опробовать детский городок на вокзал пришли юные вологжане.Опробовать детский городок на вокзал пришли юные вологжане.Фото: администрация города Вологды
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Гостей проекта «Рождественская сказка" на станции Вологда примут в обновленном железнодорожном вокзале.

Церемония открытия нового зала ожидания прошла сегодня. В помещениях сделан косметический ремонт, стены вокзала оформлены узорами в вологодском стиле.

На втором этаже появился детский городок, где есть чем заняться детям: он с горками и лабиринтами.

Обновленную зону ожидания оценили представители турфирм, а также юные вологжане. Для них прошел детский праздник «Дорога в сказку», где главными героями стали Дед Мороз и Снегурочка. В праздничной церемонии принял участие и Мэр Вологды Сергей Воропанов.

- Фото: администрация города Вологды

-Фото: администрация города Вологды

Это только первый этап масштабного обновления площадки, где встречают значительную часть туристов.

В прошлом году в дни новогодних праздников Вологду посетили около 42 тысяч человек. Многие из них прибыли именно на поездах.

«Железнодорожный вокзал - это серьезный транспортный узел. Совместно с руководством был разработан проект его обновления с использованием вологодского узора, который мы не так давно презентовали. Планируется, что весной следующего года реконструкция вокзала будет завершена. Но уже в предстоящие новогодние праздники туристов будет встречать яркое оформление. Напомню, что и вологжан, и туристов ждет обширная новогодняя программа, расписан буквально каждый день. Кроме того, каждый из гостей нашего города вновь сможет стать участником фотоконкурса «Гостеприимная семья», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

- Фото: администрация города Вологды

-Фото: администрация города Вологды

Напомним, чтобы принять участие в конкурсе, вологжанам нужно с 30 декабря по 8 января сделать фото с иногородними гостями. Сфотографироваться можно на любой из площадок проекта «Рождественская сказка». Заявки на участие будут приниматься с 30 декабря до 15 января по электронной почте folk.olga@vologdacity.ru или через специальную форму, которая появится на сайте «Вологда.РФ».

В прошлом году автор самого оригинального снимка получил телевизор. На это раз победителей тоже ждет солидный подарок.

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