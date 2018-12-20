Соревнования по кроссфиту пройдут в Вологде (ФОТО)

Открытый турнир по «Crossfit Gymnastics» пройдет в Вологде в субботу, 22 декабря. Ожидается, что в его участниками станут более 30 атлетов. В их числе представители Вологды, Череповца, а также гости из Ярославля. Организаторами соревнований являются спортивный клуб «Цех» и команда «Реактор».

Кроссфит – довольно молодое спортивное направление, которое сейчас активно развивается по всей стране, в том числе и в нашем городе. В Вологде уже состоялось четыре турнира по этому виду спорта. Предстоящий будет отличаться от них, поскольку пройдёт по направлению «Crossfit Gymnastics».

Много заявок на участие поступило от девушек (Фото:vk.com)

«Это такой вид соревнований, где атлеты в качестве отягощения используют только своё собственное тело, то есть все комплексы выполняются без какого-то дополнительного инвентаря. В распоряжении спортсменов только турник, кольца, канаты. Раньше такие соревнования не проводились, потому мы и решили попробовать, ведь не всем нравится с отягощениями работать. И нам хочется привлечь как можно большее число людей к этому виду спорта», - рассказал «Комсомолке» тренер команды «Реактор» Руслан Присада.

Открытый турнир по «Crossfit Gymnastics» пройдёт по двум категориям «Спорт» и «Фитнес». Первая – для опытных спортсменов, во второй будут состязаться те, кто только начинает свою соревновательную карьеру. Молодые люди и девушки соревнуются в разных группах. По словам организаторов, от представительниц прекрасного пола уже поступило достаточно много заявок на участие в предстоящем турнире. На соревнованиях у всех спортсменов будет три зачёта.

В турнире три зачёта (Фото:vk.com)

«В этом направлении такая же классическая система, как в кроссфите. Атлеты должны будут выполнить три комплекса группами по шесть человек. Какой-то из них будет на время, другой силовой, то есть будут оцениваться разные качества спортсменов. Всё это, естественно, с отдыхом по 30 минут между комплексами. За каждый спортсмены получат определённое число баллов. По результатам трёх зачётов ставится итоговая оценка», - пояснил Руслан Присада.

Турнир пройдёт в спортивном клубе «Цех», который находится по адресу: Советский проспект, 37. Регистрация участников начнётся в 9.30. К выполнению комплексов спортсмены приступят в 11 часов. Вход для зрителей на соревнования свободный.