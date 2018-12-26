2018-12-26T16:46:05+03:00
Общество

Новогодняя ёлка для одаренных детей прошла в Вологде

На нее собрались 60 школьников
Иван Чухнин
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Фото сайта Вологда.рфФото сайта Вологда.рф
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В Вологде состоялась традиционный праздник для одаренных детей. На праздник пригласили учеников - победителей олимпиад, спортивных соревнований, творческих фестивалей и конкурсов. Участниками Новогодней елки стали 60 школьников.

Новогодняя елка организуется по инициативе Администрации города Вологды.

Яркие ростовые куклы встречали детей и сопровождали их в течение праздника.

Кроме того, дети могли участвовать в мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров, посмотреть выступления творческих коллективов.

А погоню за подарками, так назывался сказочный квест, для ребят устроили Дед Мороз и Снегурочка.

«В этом году три школьника из Вологды стали призерами Всероссийских олимпиад, 62 человека выиграли региональные олимпиады, 110 выпускников окончили школу с медалью, а 16 человек показали результат в 100 баллов на ЕГЭ. Кроме того, огромное количество детей демонстрируют высокие достижения в спорте, науке, творческих направлениях. Мы регулярно проводим такие праздники, чтобы ребята могли познакомиться друг с другом, чтобы у них появлялся дополнительный стимул к развитию», - сообщила начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

В Вологде ежегодно определяются 30 школьников, которые получают городскую стипендию за достижения в науке, спорте и творчестве. Ее размер составляет 12 тысяч рублей в год.

Как сообщает пресс-служба авдминистрации города, в этом году в областной столице открылся первый в России IT-cube, где ребята занимаются IT- творчеством. Кроме того, созданы 4 дополнительных филиала школ искусств в разных районах города Центр для одаренных детей «Единство» переехал в центр города - на улицу Сергея Орлова.

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