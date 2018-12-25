2018-12-25T14:37:59+03:00
Общество

Рождественская ярмарка развернется в центре Вологды 27 декабря

Четыре дня можно будет купить подарки прямо на площади Революции
Иван Чухнин
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Ярмарка будет работать четыре дня.Ярмарка будет работать четыре дня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Масштабная торговля - Рождественская ярмарка - развернется 27 декабря в 10 часов утра на площади Революции. Вологжане смогут приобрести к Новому году подарки и все самое необходимое.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, ожидается, что товары представят более 40 вологодских участников, а также из Санкт-Петербурга, Мурманска и Воронежа.

«В ярмарке примут участие ведущие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности страны, Вологды и муниципальных районов области. Также свою продукцию представят фермерские и личные подсобные хозяйства, мастера народных художественных промыслов. Вологжане могут приобрести подарки своим близким, а туристы выбрать вологодский сувенир», - прокомментировала заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Предприниматели представят мясо и мясопродукты, сладости, иван-чай и варенье из садовых ягод в подарочных упаковках, ягоды, молочные продукты.

Посетителям ярмарки предложат сувениры и подарки от мастеров народных художественных промыслов, традиционные рождественские пряники в разноцветной глазури и даже валяную обувь. Продавцы из других городов представят мед, восточные сладости на его основе, свежемороженую красную рыбу, икру.

Для самых маленьких вологжан будет организована продажа сладкой ваты и попкорна. Для маленьких посетителей ярмарки будет работать карусель с подсветкой.

На ярмарке представят бочку-баню. Гости смогут оценить ее устройство, а также согреться и выпить горячего чая с пирожками.

Организатором «Рождественской ярмарки» выступает вологодский Центр содействия развитию предпринимательства и туризма при поддержке городских властей.

Ярмарка пройдет в течение трех дней - с 10:00 до 17:00. А 30 декабря работа торговой площадки продлится до 20:00.

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