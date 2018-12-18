«Отношение к браку и семье стало более легкомысленным»

18 декабря в России отмечают День работников органов ЗПГС. В 2018 году эта структура празднует свой 101 день рождения. Её история началась 18 декабря 1917 года, когда был подписан декрет, регламентирующий брак и рождение детей. Стоит отметить, что до революции 1917 года эту работу выполняла церковь. Именно она производила метрические записи о новорожденных, браке, смерти.

Сегодня в органы ЗАГС люди обращаются не только в этих случаях, но и для того, чтобы, например, поменять имя, фамилию, оформить усыновление или развод.

Корреспондент «Комсомольской правды» встретилась с начальником отдела ЗГАС по городу Вологде и Вологодскому району Ларисой Ефимовой, которая поделилась статистикой браков и разводов, рассказала, как чаще всего называют своих детей вологжане, а также пояснила, какую работу проводят специалисты ведомства с молодёжью.

Лариса Николаевна, какие тенденции наблюдаются по числу регистраций заключения и расторжения брака среди вологжан?

- Анализируя сведения о зарегистрированных браках и разводах с 2015 года, мы отмечаем уменьшение числа зарегистрированных браков, и увеличение количества регистраций их расторжения. За девять месяцев текущего года специалисты отдела ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району зарегистрировали 2066 актовых записей о заключении брака, и 1219 актовых записей о расторжении брака. К сожалению, каждый второй брак расторгается.

Как часто мужчины и женщины вступают в первый и повторный брак?

- Могу отметить, что из 2066 зарегистрированных в текущем году браков, 1493 мужчины вступили в брак впервые. Число женщин, которые в первый раз связали себя узами брака, чуть меньше - 1483. Повторный брак заключили 573 мужчины и 583 женщины. Вологжане заключают первый брак значительно чаще, чем повторный.

Число разводов растёт (Фото: Отдел ЗАГС по г. Вологде и Вологодскому району)

В каком возрасте вологжане чаще всего создают семью?

- Самый активный возраст вступления в брак от 25 до 34 лет. Из 2066 актовых записей о заключении брака в этом году семью создали 1135 мужчин и 1040 женщин данной возрастной группы. Отметим, что женщины чаще, чем мужчины вступают в брак в возрасте от 18 до 24 лет, а в возрасте от 35 лет мужчин в брак вступаетбольше, чем женщин. В 2018 году шесть человек вступили в брак до достижения ими восемнадцатилетия. Более 80 вологжан вступили в брак в возрасте от 60 лет.

Возможна ли регистрация заключения брака вне ЗАГСа?

- В случае, если люди, вступающие в брак, не могут явиться в орган ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине, государственная регистрация заключения брака может быть произведена на дому, в медицинской или иной организации. Это исключительные случаи. В этом году их было всего 13.

Насколько часто на роль спутника жизни вологжане выбирают иностранных граждан?

- Отдел ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району ежегодно регистрирует браки с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. За девять месяцев 2018 года к нам обратились 47 иностранцев. В их числе есть представители Сирии и Великобритании. Однако, чаще вологжане вступают в брак с гражданами бывших союзных республик: Украины, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Белоруссии.

Самый активный возраст вступления в брак от 25 до 34 лет(Фото: Отдел ЗАГС по г. Вологде и Вологодскому району)

По каким причинам и на каких основаниях происходит расторжение брака?

- Для государственной регистрации расторжения брака существует несколько оснований. Во-первых, совместное заявление о расторжении брака супругов, при этом у них не должно быть общих несовершеннолетних детей. Во-вторых, заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и вступившее в силу решение суда в отношении другого супруга, если он признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок более трех лет. И третье основание - решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу. Статистика девяти месяцев текущего года показывает, что чаще всего регистрация расторжения брака происходит на основании вынесенного решения суда о расторжении брака, вступившего в законную силу – 951 актовая запись. А всего за этот период было расторгнуто 1219 браков. Информацией о причинах расторжения браков отдел ЗАГС не располагает, поскольку формой заявления не предусмотрено их указание. Здесь хочется процитировать слова Льва Николаевича Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», потому как ситуация в каждой семье индивидуальна.

В каком возрасте вологжане чаще всего разводятся?

- Это возраст от 25 до 39 лет. На него приходится наибольшее число разводов - 699 актовых записей о расторжении брака за девять месяцев текущего года в отношении женщин и 443 в отношении мужчин этой возрастной категории. Женщины в этом возрасте расторгают брак чаще, чем мужчины.

Очень часто мы слышим о том, что институт брака и семьи разрушается, что сегодня брак уже не имеет такой ценности, как прежде. Ваше мнение по этому поводу?

- В последнее время можно заметить, что отношение к браку и семье стало более легкомысленным. Вступая в брак, многие не имеют достаточно четких представлений о семейной жизни и не стремятся к сохранению семьи. Об этом говорит приведенная выше статистика браков и разводов. Поэтому приоритетной задачей работы органов ЗАГС является реализация мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей.

Зачастую молодожёны относятся к браку легкомысленноФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Что касается регистрации новорождённых, то какие имена сегодня наиболее популярны у вологжан?

- За девять месяцев текущего года отдел ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району зарегистрировал 3698 новорожденных, из них 1883 мальчика и 1815 девочек. Самые популярные мужские имена на протяжении нескольких лет: Александр, Артём, Михаил, Иван. Среди женских имён самое популярное - София, оно является самым распространенным в мире. Также популярны у вологжан женские имена: Мария, Анна, Дарья, Ксения.

Проводит ли отдел ЗАГС работу с молодёжью?

- Отдел ЗАГС ведет огромную просветительскую деятельность, направленную на повышение правосознание молодого поколения. Это лекции, занятия, уроки правовой грамотности, интересные презентации, которые проводят специалисты нашего отдела. Учащиеся и студенты в ходе этих мероприятий узнают вековую историю органов ЗАГС, правовые основы нашей деятельности, порядок получения государственных услуг и современные формы их предоставления. У многих ЗАГС до сих пор ассоциируется только с регистрацией заключения брака, а это далеко не единственное направление нашей работы. Государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния: рождения, заключение брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть. В архиве отдела хранятся книги актов гражданского состояния с 1918 года. Архивный фонд отдела ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району составляет более миллиона актовых записей.

Какой коллектив сегодня работает в отделе ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району?

- На данный момент в отделе ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району работает 20 государственных гражданских служащих. Это специалисты с большим опытом работы и высшим образованием, средний возраст которых 43 года. Каждый специалист имеет высокие профессиональные знания и коммуникативные способности. Кроме того, обладает такими качествами, как искренность, терпение, и эмоциональная устойчивость, которые позволяют неравнодушно относиться к своей работе.

В первый брак вологжане вступают чаще, чем во второй (Фото: Отдел ЗАГС по г. Вологде и Вологодскому району)

Какие современные технологии сегодня используют сотрудники органов ЗАГС в своей работе?

- Отдел ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому району уделяет особое внимание вопросам предоставления государственных услуг в электронном виде. Около 70% граждан обращаются к нам, используя Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ежедневно специалисты отдела проводят работу по созданию и активации личных кабинетов на ЕПГУ.

С 01 октября 2018 года органы ЗАГС осуществляют свою деятельность в Федеральной государственной информационной системе «Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния». Эта система обеспечивает онлайн доступ к ранее составленным актовым записям независимо от места их нахождения на территории Российской Федерации.

Органам ЗАГС поставлена непростая задача - перевести бумажный архивный фонд с 1926 года в электронную форму, создав базу Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Более 1200 браков вологжан расторгнуто за 9 месяцев 2018 годаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Что бы вы хотели пожелать вологжанам в новом году?

- От имени своего коллектива искренне поздравляю вологжан с наступающим Новым годом! Желаю всем встретить новогодние праздники в кругу своих близких и родных, в грядущем году переживать только приятные эмоции, дарить радость и улыбки окружающим. Пусть новый год станет для Вас особенным и счастливым.

Что бы вы пожелали коллегам в ваш профессиональный праздник?

- Хочу сказать большое и искреннее «спасибо» моим замечательным коллегам за совместную работу, усердный труд и оптимистичный настрой. Каждому сотруднику желаю здоровья, уверенности, сил, упорства, больших возможностей, удачи, любви и достатка. Коллективу – единого командного духа, успехов и больших побед в достижении поставленных перед нами задач.